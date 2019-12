-HAYRÜNNİSA GÜL BAN'IN EŞİNİN ÇAY DAVETİNE KATILDI NEW YORK (A.A) - 23.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un eşi Ban Soon Taek tarafından verilen çay davetine katıldığı öğrenildi. BM Genel Sekreteri Ban'ın New York'taki rezidansında düzenlenen çay davetinde, Hayrünnisa Gül'ün, ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ile de bir araya geldiği bildirildi. Basına kapalı davete 65. dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılan devlet ve hükümet liderlerinin eşleri katıldı. Michelle Obama'nın da yarın heyet başkanlarının eşleri için ayrı bir davet vereceği öğrenildi.