-HAYRÜNNİSA GÜL AYDIN DOĞAN'DAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Posta gazetesinde yayımlanan bir haberde ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' gerekçesiyle açtığı davada, Doğan Gazetecilik A.Ş. ve Aydın Doğan'dan 5 bin TL manevi tazminat kazandı. Yargıtay'ın mahkemenin daha önce verdiği kararı bozmasının ardından, Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın karar duruşmasına, davacı Hayrünnisa Gül'ün avukatı Ömer Küçüközcan ile davalılar avukatı Tamer Sağcan katıldı. Yargıç İsmail Demirtaş, davacı avukatı Küçüközcan'ın, gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ile ilgili davadan feragat ettiğini bildirdiğini söyledi. Avukat Küçüközcan, daha önceki iddialarını tekrarlayarak, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Avukat Sağcan ise davanın reddini istedi. Yargıç Demirtaş, davanın, davalılar Doğan Gazetecilik A.Ş. ve Aydın Doğan yönünden kısmen kabul edildiğini belirterek, davalıların, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 5 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Demirtaş, davanın, Hasan Çakkalkurt yönünden ise davacının feragat talebi uyarınca reddini kararlaştırdı. Dava dilekçesinde, Posta gazetesinde, 23 Mayıs 2008 tarihinde, Hayrünnisa Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafları yayımlanarak, ''İpleri Koparan Konuşma'' başlığı altında, Hayrünnisa Gül ve Emine Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ''gerçek dışı'' bir konuşmaya yer verildiği kaydedilmişti. Dilekçede, söz konusu haberle Hayrünnisa Gül'ün ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' ileri sürülerek, Doğan Gazetecilik A.Ş, Aydın Doğan ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt'tan, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10 bin TL manevi tazminat talep edilmişti. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davayı reddetmiş, Yargıtay ise mahkemenin bu kararını bozmuştu.