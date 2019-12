-HAYRÜNNİSA GÜL AVRUPA KONSEYİ'NDE STRASBOURG (A.A) - 07.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, ''Hasta ve Engelli Çocukların Eğitiminin Güvence Altına Alınması'' konulu raporun tartışılması sırasında, bir konuşma yapmak üzere Avrupa Konseyi'ne geldi. Oturum sırasında kamuoyuna açıklanacak rapor, AKPM üyesi İstanbul Milletvekili Lokman Ayva tarafından kaleme alındı. Hayrünnisa Gül'ü Avrupa Konseyi binası önünde AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AKPM Türk heyeti başkanı Erol Cebeci karşıladı. Gül'ün konseye girişinde yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği dikkat çekti. ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyasına destek vermesi, kampanyayı himaye etmesi sıfatıyla Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin parlamenterlerine hitap edecek olan Gül, AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Maud de Boer-Buquicchio ile görüşmelerde bulunacak. Hayrünnisa Gül'ün himayesinde yürütülen ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyası, ülke genelini ve tüm engelli gruplarını kapsayan 3 yıl sürecek bir sosyal sorumluluk projesi. Beyazay Derneği koordinasyonunda 2009 yılının Nisan ayında Çankaya Köşkü'nde yapılan tanıtım toplantısıyla başlatılan kampanyayla, eğitim kurumlarının engellilerin eğitimine devam etmesini mümkün kılacak fiziki şartlara kavuşturulması ve eksiklerinin giderilmesi planlanıyor. ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyası, engellilerin eğitim görebilecekleri ve sosyal yaşamın her alanında etkin olabilecekleri konusunda, toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeyi amaçlıyor.