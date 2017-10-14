Hayrettin Karaman'ın oğlu: İdrar kaçıran kadınlar, orgazm olamıyor...

Görüşleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da dikkate alınan Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın oğlu, üroloji uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman'ın "Mutlu Aile İçin Pozitif Cinsellik" adlı kitabı tartışılmaya devam ediyor. Söz konusu kitapta, "Menopozdaki kadınların yüzde 70’i idrar kaçırıyor. Bu sorunu yaşayan kadınların yüzde 76’sı orgazm problemi yaşıyor" deniyor.

Prof. Dr. Karaman, kitabında, mezara götürülecek bir sır olarak saklandığı iddia edilen "sorun" hakkında şu "bilgi"leri veriyor:

“Amerika’da üreme dönemindeki kadınların üçte birinde, menopozdaki kadınların yüzde 50 ila 60’ında bu durum söz konusu. Türkiye’de bizim kendi kliniğimizde çıkan çok kıymetli bir yayınımız var, orada menopozdaki kadınlarda yüzde 70 idrar kaçırma ve organ sarkması var. Yüzde 70 oranda idrar kaçırma, 100 kadının 70’i, 10 kadının yedisi demektir. Yüzde 70 oranında organ sarkması ve idrar kaçırma görülen grubun yüzde 76’sında orgazm problemi olduğu ve yüzde 70’inde tatminde azalma olduğunu biliyoruz. Şimdi çok daha dramatik rakamlar vereceğim:

Kadınların yüzde 50’si bunu kocalarından saklamaktadır. Yüzde 20’si bir bahane bulup tuvalete gidip öyle ilişkiye girmekte, yüzde 25 kadarı ilişkiyi kısa kesmektedir.

"Daha da dramatik bir şey var; yüzde 60’ı ters ilişkiye girer; bunu mecburen, çok kaçırdığı için yapmaktadır. Esasında eşi ile beraber olmayı da istemektedir, fakat bu sorundan dolayı erken menopoza girer. O dönemde de cinselliği asla kaybetmemektedir ama bu sorun nedeniyle eşi ile beraber olmaktan kaçınmaktadır. Bu da ailenin mutluluğuna, cinsel hayatına ciddi darbe indirmektedir.

"Utanılacak bir kusur değil"

"Bizim bu konuyu bu kadar irdeleme sebebimiz de zaten bu öneminden dolayı. Düşünün ki, ailesi ile duygusal olarak bağımlı, eşini seven ama bu “kusurundan” dolayı ilişkiden kaçmaya çalışan bir kadın. Bu ne kadar büyük bir talihsizliktir. Bununla yaşamaya mecbur kalır, buna çare aramamak, bunu eşinden saklamak, bunu utanılacak bir kusur gibi görmek ne kadar acıdır. Aslında bu kusur değil; doğal olarak, yaşıyla, doğum sayısıyla, genetik yapısıyla başına gelmiş bir hadisedir, bunun çaresi vardır. Çok da güzel tedavi edilebilir."