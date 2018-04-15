Hayrettin Karaman: Kızlar kızlarla, erkekler de erkeklerle arkadaş olurlar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve çevresi tarafından da dikkatle izlenen ilahiyatçı - yazar Hayrettin Karaman, "Kızlar kızlarla, erkeler de erkeklerle arkadaş olurlar. Arkadaşlık ilişkisi karşı cins ile kurulmaya müsait bir ilişki değildir" dedi. Karaman, sözlerine "Erkekler din ve meşru dünya işlerinin gerektirdiği ve izin verdiği kadar karşı cins ile beraber olur, aynı mekânı, meclisi, topluluğu, işi, hizmeti paylaşırlar, ama bu arkadaşlık değildir" diye devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) iş birliği protokolleriyle okullarda ders vermesinin önü açılan Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yayın organı “Fikirname”de “Zaruri bir durum olmadıkça karşı cinsle konuşmaktan kaçınmak gerekir. Çünkü muhabbetin nereye gideceğini kestirmek zordur” denmişti. Söz konusu yazıya, birçok kişi "Skandal" diyerek tepki göstermişti.

Yazıyı eleştirenlere tepki gösteren Hayrettin Karaman, bugün (15 Nisan 2018) “Skandal yazı' imiş! (2)" başlığıyla yayımlanan yazısında, şu ifadelere de yer verdi:

"Böyle yapmayıp da kahve köşelerinde oturup saatlerce birbirine bakarak, kahkahalar atarak çene çalmak mı tercih edilecek? Karşı cins ile ilişkilerde kırmızı çizgiler koymuş bir din ve bir kültürün mensuplarına yakışan o çizgileri aşmamak değil midir?"

"Çetleşme, sonra sözde masum bir niyetle görüşüp tanışma, derken sonunda işi zinaya kadar götüren genelde dindar insanların bize başvurdukları ve durumu tamir için çare sordukları olmuştur."