T24 - Van’daki kardeşlerini özlediği için kaçarken yakalanan Darüşşafakalı 10 yaşındaki Hayrettin’i okulda tutmak için değişik bir yöntem denendi. Okulun “müdür yardımcısı” yapıldı ve kendisi gibi babasız 800 çocuktan sorumlu tutuldu. Hayrettin, “Kaçmaya vaktim yok. Artık çok işim var” diyor.





Osmanlı İmparatorluğu’nun 1863’te babası hayatta olmayan maddi durumu yetersiz kız ve erkek çocukları okutmak için kurduğu Darüşşafaka yani Şefkat Yuvası’ndan, şefkat eli Van’dan gelen 10 yaşındaki Hayrettin Moran’a uzandı. Hayrettin henüz 6 yaşındayken babasını kaybedince, annesi Bitlis’te ikinci eşiyle evlendirildi. Hayrettin ve iki kardeşi de kimsesizler yurduna yerleştirildi. Darüşşafaka’nın sınavını kazanınca Hayrettin bu yıl İstanbul’da Van’daki yurttan çıkıp, 4. sınıfta okuluna başladı. 800 yetim çocuk gibi okulun tüm imkânları onun için de seferber edildi. Okul ihtiyaçları, giysisi, yemeğinin yanı sıra aylık 75 lira da harçlık verildi. Ancak Hayrettin’i okulda tutmak mümkün olmuyordu. Van’daki kardeşlerini özlüyor ve onları görmek için okuldan kaçma girişiminde bulunuyordu. Diğer çocuklar uyurken, Hayrettin gizlice yatakhaneden çıkıyor, her seferinde güvenlik yakalıyor ve yeniden yatakhaneye götürüyordu.



Okulun mührü verildi

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na yeni atanan Müdür Adnan Ersan, bir sabah yine kaçma planları yapan Hayrettin’i gördü. 30 yıllık tecrübeli eğitimci Ersan, Hayrettin’i okulda tutmak için özel bir eğitim sistemini yaşama geçirdi. Okulun mührünü vererek, makamında bir masa da Hayrettin için kurdurdu.

Okuldan kaçmaya çalışırken okuldaki 800 öğrencinin sorumluluğunu alan Hayrettin Moran, yaşadıklarını Habertürk gazetesine anlattı:

“Babam ben küçükken öldü. Annemi Bitlis’e kocaya bizi de yurda verdiler. Annemin orada yeni ocukları olmuş. Van’daki yurtta kalan kardeşlerimi ve arkadaşlarımı özlüyorum. O yüzden kaçmak istedim ama yakalandım. Müdür yakalayınca bana kızacak diye korktum. Müdür beni yardımcısı yaptı, masa verdi. Okuldaki öğrencilerden şimdi ben sorumluyum. Hafta sonları da müdür olmadığı için ben müdürüm. İdareci olduğum için çok işim var.



11. müdür yardımcısı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Müdürü Adnan Ersan ise dünyada benzeri olmayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çocuklara hem annelik hem de babalık yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Hayrettin’e, çocuğu evden kaçan bir baba ne yaparsa onu yapmaya çalışıyorum. Okulumuzun 147 yıldır sloganı, ‘eğitimle değişen yaşam’... Biz eğitimle çocuklarımızın hayatlarını değiştirmek istiyoruz. Hayrettin çok zeki ve onu ele avuca sığdırmak çok zor. Çözüm ürettik; yönetim olarak, okul müdür yardımcısı görevi vermeyi uygun bulduk. Bu görevini okuldaki diğer çocuklar da biliyor. Beraber, hesaplara, kitaplara bakıyoruz. Her teneffüs okulu dolaşıyoruz. Okulda 10 müdür yardımcısı vardı. Hayrettin’le 11 oldu. Onu Van’a kardeşlerine de götüreceğim.”



