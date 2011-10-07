-Hayranları Steve Jobs'u unutmadı WASHINGTON (A.A) - 06.10.2011 - Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın ölümünün ardından, markanın hayranları Apple mağazalarının önüne mumlar ve çiçekler bırakmaya devam ediyorlar. Apple fanatikleri başkent Washington'daki mağazanın önüne, çiçek buketlerinin ortasına üç eski Macintosh bilgisayar, iPodlar, mektuplar ve Jobs'a dair yazılar bırakıyorlar. Kullanım kolaylığı, fare kullanımını yaygınlaştırması ve bugünün büro bilgisayarlarının tamamını karakterize eden grafik arayüzüyle 1984'te piyasaya çıkan Macintosh bilgisayarları bırakan Clarence Labor, bu bilgisayarları 1985'te üniversiteyi bitirirken aldığını ve şimdiye kadar sakladığını söyledi. Bir başka Apple hayranı da mağazanın önüne üzerinde "Thank you, RIP", "Teşekkür, rahat uyu" yazan bir gümüş renkli bir iPod bıraktı. Bir başkası da üzerinde "teşekkür" yazılı beyaz bir fare bıraktı. Cihazların yanına başka fanatikler de çiçeklerle, "Hayatımı harika hale getirdiğin için teşekkür. Seni özleyeceğim Jobs" yazdılar. Öte yandan, büyük başarısının mimarı Steve Jobs'ı kaybetmesine rağmen, uzmanlar Apple markasının yarattığı kültür ve ivmenin Jobs'ı izlemeye devam edeceğini düşünüyorlar. Gartner piyasa araştırma şirketinden Van Baker, Steve Jobs'ın kaybından üzüntü duyulmaması olanaksız bir kişi ve çok olağanüstü bir iş adamı olmasına karşın "makinanın" işlemeye devam edeceğini, Jobs'ın birçok özelliğinin Apple kültürüne işlendiğini söyledi. Sterne, Agee & Leach mali analiz şirketinden Shaw Wu da, "Walt Disney'nin Disney'i, Thomas Edison'ın GE'si gibi Apple da onun eseri. İnnovasyon kültürü, değişik düşünme, risk alma devam edecektir. Apple için var olan meydan okuma ve fırsat yaratma bu kültürde var olmayı sürdürecektir. en önemlisi Steve sağlam bir ekip işbaşına getirdi" diye konuştu. Uzmanlar, var olan cihazların başarısının devamından pek şüphe etmeseler de, dünyanın dört bir yanındaki "Apple Store"larında kalabalıkları çekebilecek yeni "best-seller'lar çıkarıp çıkaramayacağı konusunun açık olmadığının altını çiziyor.