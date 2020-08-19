Hayranları kampanya başlatmıştı; Britney Spears, babasının vasisi olmaması için harekete geçti

Şarkıcı Britney Spears, babasının yeniden vasisi olmasını engellemek için harekete geçti. Avukatları aracılığıyla mahkemeye başvuran Spears, geçici vasisi konumundaki Jodi Montgomery'nin devam etmesi ve babası Jamie Spears'ın yeniden vasisi olmamasını talep etti.

Independent'ta yer alan habere göre, şarkıcı Spears, yaşadığı psikolojik sorunların ardından 12 yıl boyunca maddi ve tıbbi süreçlerini kontrol eden babasının, yeniden vasisi olmaması için mahkemeye başvurdu.

Spears'ın babası 12 yılın sonunda kendi sağlık sorunları nedeniyle geçici olarak vasilikten ayrılmış onun yerine Jodi Montogomery gelmişti. Jamie Spears'ın bu yıl yeniden vasi olması bekleniyordu.

Britney Spears'ın avukatları, vasilik durumunun değiştirilmesi, şarkıcının şu an yaşadığı hayat ve sağlık durumunun göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Şarkıcı Britney Spears’ın hayranları, Spears’ın 2007'de geçirdiği ruh sağlığı sorunlarının ardından bütün finansal ve sağlık süreçlerinin vasi eline geçmesine karşı kampanya başlatmıştı. Tedavisinin ardından konserler veren, albüm çıkaran Spears’ın kendi gelirleri üzerinde kontrol sahibi olamamasına tepki olarak başlayan “Free Britney” kampanyası sosyal medyada gündem olmuştu.

ABD'de vasilik durumu kişinin kendi kararlarını veremeyeceği sonucuna ulaşıldığında görevlendirilen bir kişinin onun hayatında maddi ve tıbbi süreçleri kontrol etmesi anlamına geliyor. Genelde yaşlılar ya da ciddi ruh sağlığı sorunu olan kişiler için uygulanan sistemin geçirdiği sağlık sorunlarının ardından albüm çıkaran, turneye çıkan, dizilerde konuk oyuncu olarak rol alan Britney Spears için hâlâ sürüyor olması hayranlarının tepkisini çekiyor.