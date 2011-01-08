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Yaşam

HAYRANLARI ELVIS PRESLEY'İ UNUTMADI  İSTANBUL (A.A)

08 Ocak 2011 09:10

-HAYRANLARI ELVIS PRESLEY'İ UNUTMADI  İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - Rock'n Roll müziğinin efsanevi ismi Elvis Presley'in 76. doğum günü, İstanbul'da kutlandı. Sanatçının Türkiye'deki resmi hayran topluluğu ''Elvis is in İstanbul now'' tarafından Olimpia Event Hall'da düzenlenen geceye, çok sayıda Elvis Presley hayranı katıldı. Yeditepe Üniversitesindeki hayranlarının hazırladığı, çalışmaları devam eden ''Presley Efekti'' isimli belgesel filmin bir bölümünün gösterimiyle başlayan gece, Elvis Presley tarzıyla sahneye çıkan diş hekimi Melih Şengül'ün seslendirdiği, sanatçının 1960'lı yıllardaki parçalarıyla devam etti. Presley'in şarkılarına, farklı yaş gruplarından çok sayıda hayranı dans ederek eşlik etti.  Daha sonra sahneye çıkan Arif Kabaklı ise 1970'lerdeki Elvis şarkılarını söyleyerek, geceye katılanlara keyifli anlar yaşattı.  Geceye katılanlar arasında yapılan çekilişle belirlenen Elvis Presley hayranlarına, sanatçının piyasada zor bulunan özel plakları hediye edildi.

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