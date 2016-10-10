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Hayranı, Kemal Doğulu'yu dudağından öpmek istedi

Doğulu, kendisine sarılan hayranını uzaklaştırdıktan sonra hızla taksiye yöneldi

10 Ekim 2016 16:19

Taksim'de bir açılış töreninin çıkışında görüntülen Kemal Doğulu, kendisini dudağından öpmek isteyen hayranını geri çevirdi. Doğulu, kendisine sarılan kadını uzaklaştırdıktan sonra hızla taksilere yöneldi.

Kadir ve Kemal Doğulu kardeşler, önceki akşam Taksim'deki bir otelin açılış partisine katıldı. Kadir Doğulu, çıkışta kardeşiyle arasının açık olduğu iddiasıyla ilgili sorulara "Hayır, aramız çok iyi. Biz her şeyden evvel etle tırnağız" yanıtını verdi.

Oyuncu, o sırada yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Kemal Doğulu'yu ise bir hayranı dudağından öpmek istedi. Hayranını geri çeviren Doğulu, buna rağmen kendisine sarılan kadını uzaklaştırdıktan sonra hızla taksilere yöneldi.

 

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