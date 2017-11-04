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Haymana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 

Yavuz ÇİFTÇİ/HAYMANA(Ankara),(DHA)- ANKARA'nın Haymana İlçesi'nde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü

04 Kasım 2017 20:32

Yavuz ÇİFTÇİ/HAYMANA(Ankara),(DHA)- ANKARA\'nın Haymana İlçesi\'nde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Haymana-Ankara karayolunun 40\'ıncı kilometresi Topaklı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Çalışma nedeniyle tek şeride düşürülen yolda Kemal Çağlar kontrolündeki 06 GV 398 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Zeki Mert yönetimindeki  06 PB 221 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 58 yaşındaki Emel Çağlar kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kemal Çağlar, Zeki Mert ve Furkan Mert ise, yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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