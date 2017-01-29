Hayko Cepkin'den referandum yorumu: Bu ne lan!

Hayko Cepkini, Meclis'ten geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Bu ne lan sadece futbolcularla popçuların farklı bir boyuta geçeceği bir döneme mi gireceğiz? Paso bunların videoları dolaşıyor. #Hayır" yorumunda bulundu.

Cepkin, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda 'Hayır' hastagiyle şunları yazdı:

"Bu ne lan sadece futbolcularla popçuların farklı bir boyuta geçeceği bir döneme mi gireceğiz. Paso bunların videoları dolaşıyor. Hayır"