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Hayko Cepkin'den referandum yorumu: Bu ne lan!

Hayko Cepkin referandum oyunu açıkladı

29 Ocak 2017 19:03

Hayko Cepkini, Meclis'ten geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Bu ne lan sadece futbolcularla popçuların farklı bir boyuta geçeceği bir döneme mi gireceğiz? Paso bunların videoları dolaşıyor. #Hayır" yorumunda bulundu.

Cepkin, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda 'Hayır' hastagiyle şunları yazdı:

"Bu ne lan sadece futbolcularla popçuların farklı bir boyuta geçeceği bir döneme mi gireceğiz. Paso bunların videoları dolaşıyor. Hayır" 

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