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Hayko Cepkin'den konserinin ertelenmesine tepki: Düğün dernek devam, 19 Mayıs haram

Çanakkale'de düzenlenmesi beklenen konser, şehit haberleri nedeniyle ertelendi

20 Mayıs 2016 03:36

Çanakkale Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle organize edeceği Hayko Cepkin konseri, şehit haberleri nedeniyle ertelenince, şarkıcı Twitter hesabından "Düğün dernek devam 19 Mayıs haram. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramın kutlu olsun Türkiye" diyerek tepki gösterdi.

Hayko Cepkin, bugün saat 21.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği konserde sahne alacaktı. Ancak, üst üste gelen şehit haberleri sonrası Çanakkale Belediyesi, bugün resmi web sitesinden bir duyuru yayınlayarak, konserin daha sonra açıklanacak başka bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Duyuruda, "Hayko Cepkin konseri ertelendi... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Geçlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan Hayko Cepkin konseri, ülkemizin içine bulunduğu olumsuz durumlar ve terör olayları nedeniyle ertelenmiştir. Kentlilerimizin bilgisine sunarız" denildi.

Belediyenin, cep telefonlarına mesaj göndererek duyurduğu konser erteleme kararı üzerine Hayko Cepkin Twitter hesabından belediyenin duyurusunu paylaşarak, "Düğün dernek devam, 19 Mayıs haram. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun Türkiye" mesajını paylaşarak, sitem etti.

 

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