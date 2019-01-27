Hayko Cepkin: Gönül Yazar, beni görünce pencereden atlayıp kaçtı

Şarkıcı Hayko Cepkin, oyuncu Gönül Yazar’ın kendisini görünce pencereden atlayıp kaçtığını söyledi.

Posta’dan Suna Akyıldız’a konuşan Cepkin’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

Duyduğuma göre motosikletçi Tarhan Telli'nin evinde yapılan bir davette Gönül Yazar'ı sizi görüp ''Ben bu adamdan çok korkuyorum'' diyerek pencereden atlayıp kaçmış. Gerçeklik payı var mı?

Doğrudur.

Ekşi Sözlük’te inanılmaz güzel yorumlar yapılmış sizin için. En ilginci, "Dışı ürkütücü ama içi pamuk gibi bir adam" yorumuydu. Ne hissediyorsunuz okuyunca?

Kurgulamış olduğum sahne tavrımla doğal yaşamı birbirinden ayırt edebilen biriyim. Biri müziğin gücüyle kurguladığım görsel bir sanat, diğeri yaşam halim. Bunu görüp tartan birinden neden rahatsız olayım. Bilâkis hoşuma gidiyor.

Sahnede makyajınızı ve şovlarınızı büyük bir kesim beğenirken bir kesim de ürküyor. Müziğin gereği mi bu?

İki kalem makyajdan ve bir sprey yardımıyla dikilen saçtan korkana sadece gülüyoruz. Bu bizim için bir eğlence. Türümüz belli bir kesime hitap etmeyebilir, bu anlaşılır. Büyük sahneler büyük makyajlar gerektirir. En arkadaki seyircinin bile mimiklerinizi görebilmesini istiyorsanız bu bir gerekliliktir.

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