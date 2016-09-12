Hayko Bağdat’tan Melih Gökçek’e: Paramı ver barışalım

Gazeteci Hayko Bağdat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e ‘barışma’ çağrısında bulundu. Bağdat, Gökçek’e “Bayramda küs olanlar barışırmış, paramı geri ver barışalım” dedi.

Gökçek, "Twitter üzerinden kendisine iftira ve hakarette bulunduğu" iddiasıyla ile açtığı davada, gazeteci Hayko Bağdat'tan 2 bin 500 lira manevi tazminat kazanmıştı. Bağdat, Gökçek’in ‘Ermeni’ ve ‘iğrenç adam’ sözleri nedeniyle kendisine dava açtığını ancak savcının iddianameyi yalnızca ‘iğrenç adam’ sözü üzerinden açtığını söylemişti.

Bağdat’ın mesajı şöyle: