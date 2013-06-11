Hayko Bağdat: Polis mikrofonundan anons yaptım diye tehdit ediliyorum

Hayko Bağdat…15 gündür Taksim Gezi Parkı direnişçisi. Polis şiddetini yaşadı, gaz yedi. Gazeteci. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da Gezi Parkı olaylarını konuşmak için yarın Ankara’da görüşmek istediği isimlerden biri. Bağdat, bu sabah yeniden yaşanan polis şiddeti nedeniyle bu görüşmeye katılmayacağını açıkladı ancak Taksim Gezi Parkı’nda başından geçen bir olay Hayko Bağdat’ı eylemcilerin eleştiri odağı haline getirdi. Gezi Parkı’nda tansiyonu düşürmek için polis mikrofonundan anons yapan aktivist gazeteci Hayko Bağdat bu davranışı nedeniyle tepki gördü, tehdit edildi. Hayko Bağdat, T24’ e konuştu. Bağdat, şunları söyledi:

'Polis mikrofonundan anons yaptım çünkü...'

Sabah saatlerinde eylem alanındayken polis meydana girdi. Meydandaki herkes polisin müdahale edeceğini düşündü. Taksim Dayanışma Platformu’ndan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Tuğrul Paşaoğlu ve ben müdahale edilmemesi için polisle müzakere etmeye başladık. Bu sırada bir grup polisle çatışmaya girdi. Polis, onlara müdahale etmeye hazırlanırken biz de polislerin 2 metre önünde direnişçilerle kola kola girerek bir barikat oluşturmaya başladık. Bu sırada TOMA’ların altına yatan üç kişi oldu. Taksim Dayanışma Platformu’ndan Tayfun Kahraman’la birlikte bu sırada vali ile telefonda görüşmeler yaptık. Vali, bize Gezi’ye müdahale olmayacağını söyledi. Bu durumu direnişçilere açıklamaya çalışırken elimizdeki megafon yetersiz kaldı. Bu sırada polis, ‘seni dinlerler, bizim telsiz megafonumuzdan anons yapabilirsin’ dedi.

'TOMA çalışıyordu, hareket ederse insanları ezer diye düşündüm'

"Hemen ötemizde polisle direnişçiler çatışma yaşıyordu. TOMA çalışır durumdaydı ve kitle içinden birileri o sırada TOMA’nın camını yumruklamaya başladı. İçimden bir an, ‘TOMA şoförü panikleyip kaçmaya çalışırsa aracın altına yatan insanlar ezilir’ diye geçirdim. Günlerdir polis şiddet içinde yaşıyoruz. Olumsuz bir durum yaşanmasın, bir tek insanın kılına zarar gelmesin diye düşünerek polis mikrofonunu aldım. Ayrıca bu kararı tek başıma da vermedim. Taksim Dayanışma Platformu’ndan arkadaşlarımla birlikte bunun iyi bir fikir olduğunu düşündük ve hemen anonsun ne olacağını konuştuk."

'Polis mikrofonu ile anons yaptım diye tehdit ediliyorum'

Aceleyle sadece şunu söyleyebildim:

‘Arkadaşlar, Vali ile konuştuk. Gezi’ye müdahale edilmeyeceğini söyledi. Polisin meydandaki varlığını değerlendirmek için barikata doğru çekilelim’. Bu anonstan sonra hem sosyal medyadan hem de parktaki birçok insan tarafından tepki gördüm. Bir eylemcinin, polis mikrofonundan anons yapmasının kitle üzerinde olumsuz bir etki yaptığını anlayabilirim ama insan hayatı söz konusuydu. 15 gündür Taksim’deyim. Televizyonlardan ve sosyal medyadan Gezi Parkı direnişi için çaba harcıyorum. Diyalog kanallarını açmak için görüşmeler yapıyorum. Taksim’deki ofisimi direnişçilere açtım. Ancak, şu an polis mikrofonundan yaptığım bu anons için tehditler alıyorum ve polis muhbirliği ile suçlanıyorum.

'Platformun olmadığı bir toplantıda yer almayacağım'

Yarın Başbakanla görüşmek için Ankara’ya çağrıldım. Ancak, bu polis şiddeti emri vermiş olan hükümetle sağlıklı bir toplantı yapılacağını düşünmüyorum. Davet edilen birçok insan şu an gaz yiyor. Başbakanla görüşmeye Taksim Dayanışma Platformu ile birlikte giderim. Platformun alacağı karar bağlayıcıdır. Platformun olmadığı bir toplantıda yer almayacağım.