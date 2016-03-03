T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hayko Bağdat, Melih Gökçek’e tazminat ödeyecek

Bağdat, Gökçek'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2 bin 500 lira tazminat ödeyecek

03 Mart 2016 17:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Twitter üzerinden kendisine iftira ve hakarette bulunduğu" gerekçesi ile açtığı davada, gazeteci Hayko Bağdat'tan 2 bin 500 lira manevi tazminat kazandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Gökçek'in avukatı Çağrı Alkan ile Bağdat'ın avukatı Gülşah Deniz katıldı.

Gökçek'in avukatı Alkan, "Davalının sözleri, eleştiri sınırlarını aşarak müvekkilimin kişilik değerlerine zarar verecek niteliktedir. Ceza mahkemesinde de bu yönde karar verilmiştir. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Bağdat'ın avukatı Deniz de "Müvekkilimin kullandığı sözler, eleştiri niteliklidir. Davacının önceden kullandığı ifadeler nedeniyle kullanılmıştır. Müvekkilim kendisi Ermeni olması nedeniyle bu sözü saldırı amacıyla söylemiş olması da düşünülemez. Davanın reddine karar verilsin" diye konuştu.

Hakim Orhan Demir, yargılamanın bittiğini ve davanın kısmen kabulüne karar verdiğini bildirdi.

Mahkeme, Bağdat'ın 2 bin 500 lira manevi tazminatla cezalandırmasına hükmetti. Dava dilekçesinde, Gökçek, "Twitter üzerinden kendisine iftira ve hakarette bulunduğu" gerekçesi ile Bağdat'tan 10 bin lira manevi tazminat talep etmişti.

ETİKETLER

hayko bağdatmelih gökçektazminatdavahakaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24