Hayko Bağdat, Melih Gökçek’e tazminat ödeyecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Twitter üzerinden kendisine iftira ve hakarette bulunduğu" gerekçesi ile açtığı davada, gazeteci Hayko Bağdat'tan 2 bin 500 lira manevi tazminat kazandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Gökçek'in avukatı Çağrı Alkan ile Bağdat'ın avukatı Gülşah Deniz katıldı.

Gökçek'in avukatı Alkan, "Davalının sözleri, eleştiri sınırlarını aşarak müvekkilimin kişilik değerlerine zarar verecek niteliktedir. Ceza mahkemesinde de bu yönde karar verilmiştir. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Bağdat'ın avukatı Deniz de "Müvekkilimin kullandığı sözler, eleştiri niteliklidir. Davacının önceden kullandığı ifadeler nedeniyle kullanılmıştır. Müvekkilim kendisi Ermeni olması nedeniyle bu sözü saldırı amacıyla söylemiş olması da düşünülemez. Davanın reddine karar verilsin" diye konuştu.

Hakim Orhan Demir, yargılamanın bittiğini ve davanın kısmen kabulüne karar verdiğini bildirdi.

Mahkeme, Bağdat'ın 2 bin 500 lira manevi tazminatla cezalandırmasına hükmetti. Dava dilekçesinde, Gökçek, "Twitter üzerinden kendisine iftira ve hakarette bulunduğu" gerekçesi ile Bağdat'tan 10 bin lira manevi tazminat talep etmişti.