"Hayırsever Reza Bey, '45-50 milyon euro verdim' dediği sırada, Zafer Çağlayan cami açılışı yapıyordu"

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, ABD'de Hakan Atilla'nın tutuklu olarak yargılandığı davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab'ın ifade verdiği sırada eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın kendi parasıyla yaptırdığı camideki konuşmasını yazdı.

Yılmaz Özdil'in "Amel Defteri" başlığıyla yayımlanan (6 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Hayırsever Rıza bey, “ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro rüşvet ödedim, ayrıca 7 milyon dolar ve 2 milyon 465 bin lira ödedim, kâr marjını sordu, yüzde 50 ortaklık istedi” dedi.

*

Hayırsever Rıza beyin bahsettiği tarihlerde… Ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan özel uçakla Muş'a iniyor, özel helikopterle temel atma törenine geliyor, kendi parasıyla yaptırdığı Çağlayan Camisi'nin temelini atıyor ve “manevi bir çalışmayla karşınızdayız, Allah izin verirse kendi imkanlarımla cami yaptıracağım demiştim, bugünleri bana gösterdiği için Allahıma şükrediyorum, hayattayken ne eser bırakırsak inşallah öbür tarafta da yardımcımız olacak, hadiste de belirtilmiş, cami gibi hayır yaptıranların amel defteri kapanmaz, inşallah bizim amel defterimiz de kapanmaz, 1500 kişilik cami olacak, Osmanlı mimarisine uygun olacak, kadınların abdest alabilecekleri yer olacak, yüz kişilik Kuran kursumuz olacak” diyordu.

*

Hayırsever Rıza Bey, “ekonomi bakanı Zafer Çağlayan rüşvet ödemelerini nakit olarak, kıymetli eşyalarla ve havale yoluyla aldı” dedi, Zafer Çağlayan'a yaptığı ödemelerin excel tablosunu gösterdi.

*

Hayırsever Rıza beyin bahsettiği tarihlerde… Ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan, kendi cebinden yaptırdığı Çağlayan Camisi'nin temel atma töreninde konuşmaya devam ediyordu: “Çok fakirdim, devletin verdiği kredilerle, Kızılay'ın verdiği burslarla okudum, bugünlere geldim, Allah'ın bize verdiği imkanları Allah yolunda kullanmaya gayret ediyorum, helali hoş olsun, hiçbir beklentim yok, hiçbir karşılık beklemiyorum, Allah bana hizmet yapmayı nasip etti, bu bana yeter, hayırlı olsun, şeref ve onur duyuyorum.”

*

Hayırsever Rıza Bey'in anlata anlata dili damağı kurudu, Amerikalı hakim “pastil verin şuna” dedi, hayırsever Rıza bey anlatmaya devam etti: “Halkbank genel müdürü Süleyman Aslan'a rüşvet vermek için Zafer Çağlayan'dan izin istedim, Süleyman Aslan'a rüşvet vermek çok önemliydi, çünkü kapı bekçisiydi, ilk ödemede iki milyon euro nakit verdim” dedi.

*

Hayırsever Rıza beyin bahsettiği tarihlerde… Ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan, özel uçakla Muş'a iniyor, özel helikopterle temel atma törenine geliyor, kendi parasıyla yaptırdığı Çağlayan Camisi'nin inşaatında incelemelerde bulunuyordu, “mübarek bir cuma günü temel atmıştık, mübarek bir cuma günü yine birlikteyiz, şükürler olsun, sizlerin arasından çıkmış biri olarak, sizlerin kardeşi olarak, altı yıldan fazladır yapmış olduğum milletvekili maaşımın tek kuruşuna el sürmedim, hepsini öğrencilere burs olarak veriyorum, helali hoş olsun, Allah nasip etti bize bu fırsatları verdi, kendi imkanlarımla bu camiyi yaptırıyorum, helali hoş olsun, babam memurdu, dar gelirliydik, hiç unutmuyorum liseyi bitirirken babamdan üniversite kursu için 1200 lira istedim, veremedi, hep ikinci el kitaplarla eğitimime devam ettim, mühendis oldum, altı yıldır bakanım, çok şükür kendi paramla cami yaptıracak güce ulaştım, üç milyon lirayı biraz aşacak, ne mutlu bana” diyordu.

*

Hayırsever Rıza bey, duruşma salonunun ortasına getirilen karatahtada şema çizerek izah etti, “Zafer Çağlayan şirketime ait ekstreleri bizzat kontrol ediyordu, Zafer Çağlayan'ın bilgisi dışında hiçbir şey yapmadık, ihracatımızın tamamı sahteydi” dedi.

*

Hayırsever Rıza beyin bahsettiği tarihlerde… Ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan'ın kendi parasıyla yaptırdığı Çağlayan Camisi, mübarek bir cuma günü ibadete açıldı.

*

Hayırsever Rıza bey, Allah'ın tokadı yok misali, tam Mevlid Kandili'nin olduğu gün New York'ta hakim önüne çıkarıldı.

*

Hayırsever Rıza beyin itiraflarına başladığı dakikalarda… Zafer Çağlayan'ın kendi parasıyla yaptırdığı Çağlayan Camisi'nde Mevlit Kandili programı vardı, Kuran'ı Kerim tilavetinden ve ilahilerin okunmasından sonra vaaz veren il müftüsü, “hayırseverlere dua” ettirdi.

*

Hayırsever Rıza bey, Türkiye'nin nasıl soyulduğunu anlatmaya devam ediyor.

*

Aynı dakikalarda… Ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan, whatsapp profilini değiştirdi, sakallı fotoğrafının yanına Tevbe Suresi'nin 40'ıncı ayetini koydu, “La tahzen! İnnallahe meana. Üzülme! Allah bizimledir” yazdı.

*

Allah kabul etmesin.

*

Amin.