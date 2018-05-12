Hayırlı evlatlar ve mutlu anneler buluştu

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Kent Hastanesi\'nde çocuklarından nakledilen karaciğer ve böbreklerle sağlığına kavuşan anneler, hayırlı evlatlarıyla Anneler Günü kutlamasında bir araya geldi. Verdikleri organlarla annelerine yeni bir yaşamın kapılarını açan çocukları, haklı bir gurur ve sevinç yaşarken, hepsinin ortak söylemi, \"Annelerimiz başımızın tacı, onlara canımız feda\" oldu. Anneler de dünyaya hayırlı evlatlar getirmiş olmanın gurur ve mutluluğunu bir kez daha yaşadı.

Türkiye\'de kadavradan bağışların yetersiz olması yüzünden pek çok böbrek ve karaciğer yetmezliği hastası, yaşama canlı donörlerden nakledilen organlarla tutunuyor. Hastalar çocuklar ise, anne babalar hiç tereddütsüz gönüllü donör oluyor. Eğer nakil olması gerekenler anne babalarsa da bu kez çocukları sıraya girip canlı donör oluyor. İşte bu durumdaki annelerine organ donörü olmuş, çoğu çoluk çocuğa karışmış kadın ve erkekler, Anneler Günü öncesi, nakillerinin gerçekleştiği İzmir Kent Hastanesi\'nde buluştu. Anneler ve evlatları, Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç ve ekibi ile böbrek nakli ekibinden Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok\'un da katıldığı kutlamada bir araya geldi. Kendilerini dünyaya getiren annelerine armağanların en büyüğü olan organlarını veren çocukları, birer buket çiçekle annelerinin bu özel gününü kutladı.

Özel Anneler Günü kutlamasına en yeni nakilli hasta da katıldı. Henüz hastanede nekahat dönemini geçiren 14 Nisan 2018\'de oğlu Alper Yoldaş\'dan (26) alınan karaciğer dokusu nakledilen Sevgi Yoldaş (53) kutlamaya pijamalarıyla geldi. Karaciğer nakli olan anneler; Zinet Demirkıran (59) (nakil tarihi 19 Nisan 2017), Güzin Özeren (55) (nakil tarih 10 Şubat 2016) Neriman Çakmak (50) (nakil tarihi 1 Mayıs 2013), Safiye Çakır (66), (Nakil tarihi 30 Mart 2017), Şenay Dinçdeveci (62), (nakil tarihi 22 Eylül 2016), Şükriye Çatal (67) (Nakil tarihi 28 Temmuz 2015) ile vericileri evlatları Faruk Demirkıran (30), Gökhan Özeren (28), İbrahim Çakmak (28), Hüseyin Çakır (29), Aydın Dinçdeveci (35), Nuray Akkeçi (44) ve 28 Eylül 2017\'de kızı Fatma Günbaş\'tan (33) alınan böbrek nakledilen Nuran Bardakcı\'nın (58) katıldığı kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

ANNEME VERDİĞİM EN GÜZEL HEDİYE

Evlatlarının ameliyat masasına yatmalarını istemeyen, ancak ısrarlarına yenik düşüp onların organlarıyla yeni bir hayata başlayan anneler ve evlatları duygularını dile getirdi.

Nuran Bardakçı, \"10 yıldır diyalize giriyordum. Son günlerim çok kötü geçti. Kızımdan istemezdim böyle bir şey. Bana hayat hediyesi verdi, Rabbim kızıma benim yaşadıklarımı yaşatmasın\" dedi. Kızı Fatma Günbaş ise nakil gündeme geldiğinde babasıyla birlikte annesini kaybetmekten çok korktuklarını belirtti. Fatma Günbaş, \"En doğru kararı verdim ve şimdi çok mutluyuz. Bu yaşıma kadar anneme verdiğim en güzel hediye diye düşünüyorum\" dedi.

Annesi Sevgi Yoldaş\'a karaciğerinden nakil yapılan Alper Yoldaş ise, şunları söyledi:

\"Çok mutluyum. Annem sayesinde bende can bulan şey, şimdi ona can veriyor. Bunun en güzel yanı o. Anneme gönüllü olurken hiç tereddüt etmedim. Korku vardı, ama günü gelince o korku da kalmıyor. Vereceğin kişi annem, beni dünyaya getiren annem. Canım feda.\"

Kızının ısrarlarına karşın iki kez karaciğer nakli olmaktan kaçtığını, sonunda yakalandığını belirten Şükriye Çatal, \"Kızıma ben yaşımı aldım, nakil istemiyorum dedim, dinletemedim. Ben onun annesiydim, şimdi o benim annem oldu. Çok mutluyum, doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum\" dedi. Kızı Nuray Akkeçi ise, \"Annemin hastalığı 15 yıl önce başlamıştı, ilaçlarla dondurulmaya çalışılıyordu. Ancak sarılığı arttı, nakil kararı verildi. Annem istememişti hiç nakil olmayı. Erkek kardeşim yurt dışındaydı, kız kardeşim yeni doğum yapmıştı, eşim gönüllü oldu, ama testler olumsuz çıktı. Ben ilk baştan istiyordum ve nasip banaymış, çok mutluyum\" diye konuştu.

\'EVLADIM SAYESİNDE İKİNCİ BAHARIMI YAŞIYORUM\'

Test sonucunun olumlu çıkması üzerine hemen annesini nakil için Kent Hastanesi\'ne getirdiğini, naklin üzerinden 5 yıl geçtiğini belirten İbrahim Çakmak, donör olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Çocukların annelerini düşündüğünü belirten anne Neriman Çakmak, \"Ancak anneler çocuklarını onlardan daha çok düşünüyor, onların hayatını, geleceğini, nasıl etkileneceğini düşünüyor. Ancak iki oğlum da benim için bu kararı hiç tereddütsüz verince çok mutlu oldum. Çocuklarımla gurur duyuyorum ve şu anda ikinci baharımı yaşıyorum\" dedi.

ÇOCUKLARI ANNELERİNİ GÖZ GÖRE GÖRE KAYBETMEK İSTEMİYOR

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, neden canlı vericilere başvurulduğunu şöyle anlattı:

\"Ülkemizdeki organ nakillerinin çoğu canlı vericilerden yapılıyor. Yüzde 80\'i canlıdan, yüzde 20\'si kadavradan. Bunun nedeni de beyin ölümü olduktan sonra organ bağışlarının yeterli sayıda olmaması. Ülkemizde aile bağları kuvvetli olduğu için, aileden herkes yardıma koşmaya çalışıyor. Bir çocuk hasta olduğunda anne ve babalar hiç düşünmeden çocuklarının hayatını kurtarmak için ameliyat masasına yatıyorlar. Ancak anne-babalar hasta olduğunda durum daha karmaşık bir hal alıyor. Çünkü anne ve babalar çocuklarından organ almak istemiyorlar. Özellikle karaciğer nakli bekleyen hastalarda böbrekteki gibi bir diyaliz şansı olmadığından nakil olmazlarsa kaybedilmeleri söz konusu. Çocuklar da göz göre göre annelerini kaybetmek istemediklerinden anneleri için verici oluyorlar. Bu ameliyatın riskinin yüzde 1 düzeyinde olduğunu düşünürsek, göze alınabilir bir risk olarak aileler tarafından kabul edilmekte. Uzun dönemde karaciğer kendini yenilediği için eski hacmine kavuşuyor ve kalıcı bir sağlık problemi yaratmıyor. Bu durumda çocuklar annelerine yaşam hediyesi sunmuş oluyorlar. Canlı vericili nakillerde Türkiye dünyanın en başarılı ülkelerinden birisi konumunda. Kore ve Hindistan ile birlikte bu konuda dünyanın ilk 3 ülkesi içinde.\"

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