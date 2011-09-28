T24- Komedyen Tolga Çevik, çekimlerine Ekim ayında başlanacak olan 'Hayırdır Tekin!'le sevenlerinin karşısına çıkacak. Kaybolan bir kızı arayan iki adamın hikayesini anlatan filmde; Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü ve Zeynep Özder de rol alıyor.





Sabah'ın haberine göre, Komedi Dükkanı isimli programıyla milyonları güldüren Tolga Çevik, 'Hayırdır Tekin!' isimli sinema filmi için 'motor' demeye hazırlanıyor. Senaryosunu Tolga Çevik, Levent Pala ve Ozan Açıktan'ın yazdığı filmin yönetmenliğini de 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' isimli filmin yönetmeni olarak tanıdığımız Açıktan üstleniyor.



Film 6 haftada tamamlanacak





Çekimlerine Ekim ayının ilk haftasında başlanacak olan filmin altı haftada tamamlanması planlanıyor. Hazırlık aşaması üç aydır devam eden komedi filmi, 24 Şubat 2012'de beyaz perdede olacak. Tolga Çevik'in başrolde olduğu 'Hayırdır Tekin!' isimli komedide ayrıca Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü ve Zeynep Özder de rol alıyor.







Filmin konusu şöyle: Dedektif Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alırlar. Sıradan bir kayıp kız vakası olarak başlayan hikaye; hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların olduğu bir maceraya dönüşür. Kim masum kim suçlu birbirine karışır. 'Hayırdır Tekin!' sezonun iddialı filmlerinden biri olacak gibi görünüyor.





Kahkaha eksik olmuyor





Tolga Çevik, Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü ve Zeynep Özder film hazırlıklarına Ozan Açıktan'la birlikte devam ediyor. Çevik'in sakar bir adamı canlandıracağı filmin hazırlıkları için sık sık bir araya gelen ekibin provalarında kahkaha eksik olmuyor.