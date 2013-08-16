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Sağlık

Hayır yemeğinde 100 kişi zehirlendi

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir köyde verilen yemekten zehirlenen yaklaşık 100 kişi, hastanede tedavi altına alındı

16 Ağustos 2013 04:47

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir köyde verilen yemekten zehirlenen yaklaşık 100 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Karakoca köyünde ikamet eden E.G. (71), köyde, hayır yemeği verdi.
Yemeği yiyen köylüler, bir süre sonra baş dönmesi, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Doç Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine başvurdu.
Yapılan tetkiklerde, gıda zehirlenmesi teşhisi konulan yaklaşık 100 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 2 çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Hayır yemeği menüsünde, tavuk, pilav, yaprak sarması ve ayran olduğu öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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