Hayır ve Ötesi: Trafolara kedi kaçmaması için uyanık olacağız

Referanduma 2 aydan az bir süre kala, 'hayır' oylarının güvenliği için kurulan 'Hayır ve Ötesi' adlı girişiminin koordinasyon üyesi Melis Akyürek, özellikle el çabukluklarına karşı "sandık ve oy güvenliğini" sağlayacaklarını belirterek, hedeflerinin tüm sandıklara ulaşmak olduğunu söyledi. Akyürek, oyların usulüne uygun kullanılması, çalınmaması ve trafolara kedi kaçmaması için uyanık olacaklarını ifade ederek, herkesi oylarına sahip çıkmaya çağırdı.

"Partili cumhurbaşkanlığı sistemini" de içeren anayasa değişikliğinin oylanacağı 16 Nisan'daki seçimi izlemek ve "Hayır" oylarını korumak amacıyla kurulan "Hayır ve Ötesi" referandum günü sandık güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz hafta yayınladıkları açıklamada, herkesi başkanlık planlarını boşa çıkarma mücadelesinde birleşmeye çağıran Hayır ve Ötesi, "hayirveotesi.org" sitesinde "Neden Hayır" denilmesi gerektiğini anlattı.



Hayır ve Ötesi Koordinasyonu üyesi Melis Akyürek, referandum günü sandık güvenliğini nasıl alacaklarını dihaber'e anlattı.

"Trafolara kedi kaçmaması için uyanık olacağız"



Hayır ve Ötesi'ni "Hayır"ı sandıklarda koruyabilecek ve referandum sürecine kadar örgütleyecek bir yurttaş platformu olarak tanımlayan Akyürek, esas görevlerinin sandıkların ve oy güvenliği olduğunu vurguladı. Oyların usulüne uygun kullanılması, çalınmaması ve trafolara kedilerin kaçmaması için uyanık olacaklarını söyleyen Akyürek, kurdukları internet sitesi "hayirveotesi.org" başta olmak üzere sosyal medya ile oyuna sahip çıkmak isteyen yurttaşlara ulaşmak için çalıştıklarını anlattı.



Akyürek, telefonlarının 7/24 açık olduğunu söyleyerek, yurttaşların sosyal medya, internet sitesi ve telefonlar aracılığıyla kendilerine ulaşabileceğini vurguladı.

Oylara sahip çıkma çağrısı

“Biz tarafız bir çalışma yürütmüyoruz" diyen Akyürek, "Hayır" diyecek ve oyunu korumak isteyecek herkese kapılarının açık olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Ülkesine sahip çıkan, geleceğine sahip çıkmak isteyen, 15 senedir yaşananlara karşı duran herkese elbette kapımız açıktır. Herkesi 'Hayır ve Ötesi'nde görev almaya çağırıyoruz. Mahallerde köylerde ilçelerde herkesi oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz”

"Boş sandıklar önceliğimiz"



Oluşturdukları internet sitesine başvuruların yapılması için çağrıda bulunan Akyürek, internet sitesi üzerinden kendilerine başvuru yapan herkesi arayacaklarını söyledi. Avukatlardan hukuki destek alarak referandum günü nelerin yapılması gerektiği konusunda eğitim verileceğini söyleyen Akyürek, internet sitesini kurdukları günden bu yana yüzlerce başvuru aldıklarını ifade etti.

Akyürek, “30 bin kişiye ulaşmayı düşünüyoruz ama hedefimiz tüm sandıklara ulaşmak. Boş kalan sandıklar ise önceliğimizdir” dedi.



Boş sandık bırakmamak için çalıştıklarını ifade eden Akyürek, sandık günü işlerinin çok yoğun olacağını söyledi. Akyürek, avukatlara da hukuki destek için kendilerine ulaşmaları yönünde çağrıda bulundu. Sandık kontrolünde gözlerinin açık olacağına vurgu yapan Akyürek, özellikle de el çabukluklarına karşı dikkatli olarak "sandık" ve "oy güvenliğini" sağlayacaklarının altını çizdi.

"Bölgedeki seçimlerden endişeliyiz"

Bölge halkının sandıklarına sahip çıkacağını bildiklerini ifade eden Akyürek, tüm bunlara rağmen bölge de yaşananlardan dolayı endişeli olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Darma dağın edilmiş şehirlerde seçim günü nasıl bir referandum süreci olur endişe verici bir durum. Ama bölge halkının sandıklara sahip çıkacağına da güveniyoruz. Orada da trafolara kedi kaçar mı, silahların altında mı yapılır şuan tahmin edemiyorum ama sakin ve stabil geçmesini isterim, fakat bu konuda endişeliyiz.”