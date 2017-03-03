Hayır Partisi: Yozgat’ta referandum için konuşmamız engellendi

Hayır Partisi, referandum çalışmaları için gittikleri Yozgat’ta konuşmalarının engellendiklerini söylerken, Almanya’da miting yapmasına izin verilmeyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ için, “Etme bulma dünyası deme kolaycılığına kaçmayacağız. Yine de ifade özgürlüğü ve demokrasi diyoruz. Yozgatlı Bakanımızın bugün Almanya'daki konuşmasının engellenmesi yanlıştır” dedi.

Parti açıklamasında ekiplerinin aylardır yollarda olduğunu ifade AKP'ye "Evlerde yoksunuz! Esnaf ziyaretlerinde yoksunuz! Köy kahvelerinde yoksunuz! Sadece medyadasınız. Milletle ilişkinizi kaybettiniz. Yüreklere sevgi yerine beyinlere sadece korku aşılıyorsunuz" diye seslendi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan parti, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yaşadıkları problemleri Meclis gündemine taşıdığı için teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

Bugün Sn. Özgür Özel "Hayır dediğimiz andan itibaren yaşadığımız eziyeti ve engellemeleri soru önergesi ile TBMM'ye taşıdı.

Siyasi iktidarın oluşturduğu korku siyaseti artık tutmuyor. Aylardır yollardayız. Aylardır milletimizle omuz omuza koşuyoruz.

Ne teşkilatlarınız, ne de vekilleriniz, hiç bir yerde yoksunuz! Evlerde yoksunuz! Esnaf ziyaretlerinde yoksunuz! Köy kahvelerinde yoksunuz! Sadece medyadasınız. Milletle ilişkinizi kaybettiniz. Yüreklere sevgi yerine beyinlere sadece korku aşılıyorsunuz. Çıkana vurmayı marifet sayıyorsunuz. Vurdukça sindireceğinizi zannediyorsunuz. Fakat siz vurdukça biz daha çok güçleniyoruz. Sosyal demokratlardan gerçek ülkücülere, milli görüşten liberallere tüm Türkiye "Bu Sefer Hayır" diyor.

İstediğinizi yapın bizde 10 tane "Hayır Partisi" kuracak yürek var. Yaptıklarınızı artık kimseye anlatamıyorsunuz. Bırakın Dünya'yı kendi seçildiğiniz memleketlerinizde bile ayıplanıyorsunuz.

Hakiki demokrasi talebimize destek veren halkımız başta olmak üzere, Sn. Özgür Özel ve her kesimden tüm gerçek demokratlara teşekkür ediyoruz.

Bozdağ'a miting yasağı

Parti, Bozdağ'a miting yasağına ilişkin olarak da şunları söyledi:

Bugün Yozgat'ta referandum konuşmamız engellendi. Etme bulma dünyası deme kolaycılığına kaçmayacağız. Yine de ifade özgürlüğü ve demokrasi diyoruz. Yozgatlı Bakanımızın bugün Almanya'daki konuşmasının engellenmesi yanlıştır. Bırakın istediği yerde istediği gibi konuşsun! İstediğini de anlatsın; günlerdir İç İşleri Bakanlığı çerçevesinde demokratik siyaseti boğuyorlar.

O halde #BuSeferHayır