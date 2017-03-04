T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hayır Partisi: Talebimiz olmamasına rağmen polisler araçlarımızı takip ediyor!

"Memur arkadaşların, lüzumsuz tedirginlik yaşatmaması için, öncelikle ekibimiz ile tanışmalarını ve kimliklerini ibraz etmelerini rica ederiz"

04 Mart 2017 00:52

Referandum için gittikleri Yozgat’ta konuşmaları engellenen Hayır Partisi, Tokat’ta biri dışında diğer programların iptal olduğunu açıkladı.

Hayır Partisi, talep etmemiş olmalarına rağmen polisin kendilerini takip ettiğini ve resmi makamlarca bunun teyit edildiğini ifade etti.

Hayır Partisi adına Tuna Bekleviç’in sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklama şöyle:

Tokat Turhal ilçesi köylerinde gerçekleştireceğimiz programlar, bir program dışında, iptal olmuştur. Turhal'a yaklaştığımızda takip edildiğimizi hissetmemiz sonrasında yaşadığımız tedirginlik neticesinde ekibimiz öncelikle köy programlarımızı iptal etmiştir. Sonrasında ihbar maksatlı olarak Emniyet ile temas kurmuştur. Ekibimizin Emniyet ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında takip eden araçların Emniyet'e ait olduğu, resmî olarak, ifade edilmiştir. Herhangi bir koruma talebimiz olmadığı halde, üstelik habersizce, programlarımızın ve araçlarımızın takip edilmesinin doğru olmadığı emniyete iletilmiştir.

Bildiğiniz gibi programlarımızı, yaptığımız görüşmeleri ve tüm toplantılarımızı sosyal medya araçları ile şeffaf bir şekilde yayınlıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hiç bir programda halkımız ile en ufak bir sıkıntı yaşamadığımız için koruma talebinde bulunmadığımızı sürekli ifade ediyoruz. Bu sebeple, talebimiz olmamasına rağmen, ısrarla programlarımızı izleyen, fotoğraf çeken, video ile kaydeden memur arkadaşların, lüzumsuz tedirginlik yaşatmaması için, öncelikle ekibimiz ile tanışmalarını ve kimliklerini ibraz etmelerini rica ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

ETİKETLER

hayır partisireferandumtuna bekleviç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24