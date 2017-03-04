Hayır Partisi: Talebimiz olmamasına rağmen polisler araçlarımızı takip ediyor!

Referandum için gittikleri Yozgat’ta konuşmaları engellenen Hayır Partisi, Tokat’ta biri dışında diğer programların iptal olduğunu açıkladı.

Hayır Partisi, talep etmemiş olmalarına rağmen polisin kendilerini takip ettiğini ve resmi makamlarca bunun teyit edildiğini ifade etti.

Hayır Partisi adına Tuna Bekleviç’in sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklama şöyle:

Tokat Turhal ilçesi köylerinde gerçekleştireceğimiz programlar, bir program dışında, iptal olmuştur. Turhal'a yaklaştığımızda takip edildiğimizi hissetmemiz sonrasında yaşadığımız tedirginlik neticesinde ekibimiz öncelikle köy programlarımızı iptal etmiştir. Sonrasında ihbar maksatlı olarak Emniyet ile temas kurmuştur. Ekibimizin Emniyet ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında takip eden araçların Emniyet'e ait olduğu, resmî olarak, ifade edilmiştir. Herhangi bir koruma talebimiz olmadığı halde, üstelik habersizce, programlarımızın ve araçlarımızın takip edilmesinin doğru olmadığı emniyete iletilmiştir.

Bildiğiniz gibi programlarımızı, yaptığımız görüşmeleri ve tüm toplantılarımızı sosyal medya araçları ile şeffaf bir şekilde yayınlıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hiç bir programda halkımız ile en ufak bir sıkıntı yaşamadığımız için koruma talebinde bulunmadığımızı sürekli ifade ediyoruz. Bu sebeple, talebimiz olmamasına rağmen, ısrarla programlarımızı izleyen, fotoğraf çeken, video ile kaydeden memur arkadaşların, lüzumsuz tedirginlik yaşatmaması için, öncelikle ekibimiz ile tanışmalarını ve kimliklerini ibraz etmelerini rica ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.