Hayır Partisi: Ne yapalım?

Hayır Partisi kuracağını açıklayan Tuna Bekleviç, partinin kuruluş aşamasında yaşadıkları zorlukları paylaşan bir açıklama yayımladı ve “Diğer siyasi partiler, medya kuruluşları, barolar, hukukçu dostlarımız, ülkemizin sivil toplum kuruluşları, vicdanlı kanaat önderleri ve kıymetli halkımız size soruyoruz. Ne yapalım?” diye sordu.

Egemen Bağış ve Mehmet Müezzinoğlu gibi bakanların da geçmişte danışmanlığını yapmış olan Bekleviç’in açıklaması şöyle:

Cumhuriyet tarihinde darbe dönemlerinde bile karşılaşmadığımız bir süreç yaşadığımızı kamuoyuna iletmek ve halkımızdan destek talep ediyoruz.

Diğer siyasi partiler, medya kuruluşları, barolar, hukukçu dostlarımız, ülkemizin sivil toplum kuruluşları, vicdanlı kanaat önderleri ve kıymetli halkımız size soruyoruz. Ne yapalım?

Hayır Partisi'nin kuruluşu için 6 Şubat 2017 günü tüm belgeleri İç İşleri Bakanlığın Genel Sekreterliği'ne eksiksiz sunmamıza rağmen "Genel Sekreterimiz ve Bakanlığın görüşüne sunmamız gerekiyor; bugün bakanlık personeli İstanbul'da" denilerek alındı belgesi verilmemiştir.

Bizce eksiklik olmamasına rağmen kuruluşun uzamaması için iyi niyetimiz çerçevesinde istedikleri tüm değişiklikleri yaptıktan sonra 13 Şubat günü belgelere ikinci kez ekleme yapılmıştır. Kanunun gerektirdiği yasal zorunluluk olmasına rağmen İç İşleri Bakanlığı Genel Sekreterliği'nden alındı belgesi yine verilmemiştir.

14 Şubat tarihinde tekrar başvurduğumuzda alındı belgesi verilmemiş olan dosyalarımızın İç İşleri Bakanlığı Genel Sekreterliği'nden savcılığına gönderildiği, savcının görmeden parti kuruluşunu müsade etmeyeceği tarafımıza ifade edilmiş ve takibi oradan yapmamız gerektiği belirtilmiştir.

Bildiğiniz üzere, düzenleme gereği bilgi ve belgeler alındığı anda, İçişleri Bakanlığınca bir alındı belgesi verilmesi kanun gereğidir.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 8. maddesi gereği gerekli tüm belgeler tarafımızca sunulmuş olduğundan, aynı maddenin 5. fıkrası gereği tarafımıza alındı belgesi verilmemesi açık bir şekilde suçtur.

8 gün geçmesine rağmen belgelerin verilmemesi, tekrar süre istenmesi veya bahaneler bulunması siyasi partiler kanunu gereği tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulmasına karşın alındı belgesi verilmemesi zarara yol açmaktadır ve bu da TCK 257 maddesi gereği görevi kötüye kullanma suçu oluşturmaktadır.