T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hayır Partisi: Hayır'ı temsil eden vicdan cephesi kazanmıştır

"Bize gelen verilere göre Hayır öndedir"

16 Nisan 2017 21:55

Hayır Partisi kurucularından Tuna Bekleviç, referanduma ilişkin olarak bir mesaj paylaştı. 

“Hayır'ı temsil eden vicdan cephesi kazanmıştır” diyen Bekleviç’in açıklaması şöyle:

"Bize gelen verilere göre Hayır öndedir. Hukukun hiçe sayıldığı, OHAL koşullarında gittiğimiz, 1 Milyar tl bütçeli son derece vahşi Evet kampanyasına karşı Hayırı temsil eden Vicdan Cephesi başarılı olmuştur. Milletimizin son ana kadar sandıklara sahip çıkarak, şaibeli tüm sandıklarda itirazlarını gerçekleştirerek bu sonuçlara sahip çıkması gerekmektedir. Sandıkların tamamının açıklanması akabinde sosyal medyadan canlı yayın ile gerekli açıklamaları gerçekleştireceğimizi kamuoyuna ilan ederiz."

ETİKETLER

tuna bekleviçreferandumhayırcephe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24