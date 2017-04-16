Hayır Partisi: Hayır'ı temsil eden vicdan cephesi kazanmıştır

Hayır Partisi kurucularından Tuna Bekleviç, referanduma ilişkin olarak bir mesaj paylaştı.

“Hayır'ı temsil eden vicdan cephesi kazanmıştır” diyen Bekleviç’in açıklaması şöyle:

"Bize gelen verilere göre Hayır öndedir. Hukukun hiçe sayıldığı, OHAL koşullarında gittiğimiz, 1 Milyar tl bütçeli son derece vahşi Evet kampanyasına karşı Hayırı temsil eden Vicdan Cephesi başarılı olmuştur. Milletimizin son ana kadar sandıklara sahip çıkarak, şaibeli tüm sandıklarda itirazlarını gerçekleştirerek bu sonuçlara sahip çıkması gerekmektedir. Sandıkların tamamının açıklanması akabinde sosyal medyadan canlı yayın ile gerekli açıklamaları gerçekleştireceğimizi kamuoyuna ilan ederiz."