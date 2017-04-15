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'Hayır' kampanyası düzenleyen AKP üyeleri disipline sevk edildi

Antalya'da eski Finike Belediye Başkanı Nail Dülgeroğlu ile AKP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Salur, disipline sevk edildi

15 Nisan 2017 00:18

Antalya'da iki AKP üyesi 'Hayır' çalışması yürüttüğü iddiasıyla disipline sevk edildi.

Antalya'da eski Finike Belediye Başkanı Nail Dülgeroğlu ile AKP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Salur, referandum sürecinde 'hayır' kampanyası yürüttüğü iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edildi.

AKP Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Finike Belediyesi eski Başkanı Nail Dülgeroğlu ile AKP Finike Belediye Meclis Üyesi Mehmet Salur'un ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İki ismin de referandum sürecinde 'hayır' oyu verilmesi yönünde çalışma yaptığını partiye gelen şikayetler üzerine öğrendiklerini söyleyen Aladağ, bu şikayetleri AKP İl Başkanı Rıza Sümer'e ilettiklerini, il başkanlığının direktifiyle de disiplin sürecinin başlatıldığını kaydetti.

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