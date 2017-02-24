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BBC Türkçe

'Hayır' demek neden zor?

Türkiye, 16 Nisan'da 'Türk tipi başkanlık sistemi' getirilmesini öngören anayasa değişkliği için referanduma gidiyor. Tarihinin yedinci referandumunda değişikliğe 'hayır' demek tehlikeli bir hale geldi. BBC muhabiri Selin Girit nedenlerini araştırdı.

24 Şubat 2017 17:21

Türkiye, 16 Nisan'da 'Türk tipi başkanlık sistemi' getiren anayasa değişikliği için referanduma gidiyor.

İstanbul'un birçok yerinde 'Evet' kampanyasının seçim afişleri dikkat çekiyor.

'Hayır' diyenler ise 'teröristlerle birlikte hareket etmek' ve 'hainlikle' suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Şubat 2017'de Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada "Şu anda Kandil'de olanlarla, onların uzantılarıyla beraber hareket edenler ne diyor? Hepsi birden hayır diyor... 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. Hayır diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un yanında yer almaktır" diye konuşmuştu.

Benzer açıklamalar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli isimlerinden de geldi.

Referandum öncesinde Türkiye'de 'Hayır' demek tehlikeli bir hâl mi aldı?

Haber: Selin Girit

Video: Göktay Koraltan

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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