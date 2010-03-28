T24 - Abdullah Öcalan, "BDP’lilerin şartları kabul edilirse iyi, yoksa hayır cephesi kuralım" dedi.



İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, Anayasa paketinde değişiklik olmazsa güçlü bir “Hayır Cephesi” oluşturulmasını istedi. Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre avukatlarıyla haftalık olağan görüşme yapan Öcalan şunları söyledi: “Benim bu Anayasa konusundaki tespitim şudur; Anayasa paketiyle amaçlanan hukuk komplosudur, Anayasa komplosudur. Benim geliştirdiğim slogan “Anayasa komplosuna hayır demokratik Anayasa’ya evet” şeklindedir. BDP Anayasa paketi konusunda şartlarını ileri sürmüştür. Bunu olumlu karşılıyorum. Bu şartları kabul edilirse Anayasa paketini destekleyebilirler. Ancak ileri sürdüğü şartlar kabul edilmezse Türkiye’deki diğer sol ve demokrat çevrelerle birlikte güçlü bir ‘Hayır Cephesi’ ortak muhalefet bloku oluşturulmalıdır.”

