‘Hayır’ afişi asan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya’da dün gece üzerinde “80 milyonun iradesi bir kişiye teslim edilemez. Hayır” yazılı afişler asan 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, Halkevleri’ne ait afişleri asarken polis tarafından Dokuma semtinde sabah saat 04.00 sıralarında gözaltına alınan Barış Çetin, Gürkan Gülseven ve Suat Bulut, Dokuma semtinde Sanayi Polis Merkezi'ne götürüldü.

227'şer lira para cezası

3 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesine muhalefet suçundan 227'şer TL para cezası kesildi.