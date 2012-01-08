Haydi, yalana tokat atıyoruz





Çağnur Öztürk - T24





Van’da meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmak için, “Van İçin Tek Yürek” adlı yardım kampanyası yapıldı. Ortak bir yayınla, 10’dan fazla kanal ve radyo yayınıyla ülkemizde bir ilk yaşandı.



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Sonuç olarak yardım vaadinde bulunanların büyük kısmının aslında yardım yapmadıkları sadece sözde olduğu ortaya çıktı.



Evim evindir Van projesinin mimarı gazeteci Ahmet Tezcan, bu konuda birlik olalım ve bu kişileri bulup her beraber teşhir edelim demişti twitter'da, #YalanaBirTokatat adıyla…



Ve harekete geçildi; Kızılay ve Başbakanlık Afet Koordinasyon Merkezi'nin hedefinde 50 milyar liranın üzerindeki yardımlar var. Sabah Gazetesi'nin haberine göre iKızılay ve Başbakanlık yardım sözü verip de ödeme yapmayanlara bir ay daha süre vermiş umarım gerçekleşir bağışlar deyip iyi bir dilekte bulunalım.



Hepimiz şunu okuduk; *16.5 milyon TL'lik ödenmeyen nakdi yardımlarda en çok dikkat çeken isim Ş. Ö. oldu. Canlı yayına katılan Ö., 3 milyon Dolar yardımda bulunacağını açıkladı. Ancak tek kuruş bağışlamadı! TV yetkililerinin ulaştığı Ö., "Kusura bakmayın. Sarhoştum, ne söylediğimi hatırlamıyorum" dedi*



Peki neden Ş.Ö. deniyor mağdur değil ki mağdur eden, reklam yapan…duygularımızla oynayan…



Ş.Ö demek anlamsız çünkü zaten ortada yayın bantları var, internette videolar var…gizlenecek bir durum değil…



3 milyon dolarlık reklamını yapmış oldu hem de neredeyse 12 kanal ve radyoda birden, hatta 3 milyon dolar verse 1 dakika 52 saniyelik bir reklamı bu kadar yayın organında canlı yayında asla yapamazdı.



Bence programı yayınlayan bütün kuruluşlar, orada yer alan ünlüler ve başta programın sunucuları Beyaz ve Şebnem Sunar Küçük kesinlikle bu konuya değinmeliler. Herkes kandırıldı çünkü.

TARİH: 25 EKİM 2011



İşte Van İçin Tek Yürek yayınından o diyaloglar:

Şebnem Sunar: Şenol Özdemir, İyi geceler efendim hoş geldiniz yayınımıza

Şenol Özdemir: Merhabalar efendim

Şebnem Sunar: evet sizden de güzel bir haber bekliyoruz

Şenol Özdemir: Efendim ben Çorlu’dan Özdemir İnşaat’tan arıyorum, 3 milyon dolar bağışta bulunmak istiyorum.

Stüdyoda alkış kopuyor…

Beyaz: Kendimi tanıtmak istemiyorum diyorsunuz ama biz sizi acayip tanımak istiyoruz.

Şenol Özdemir: Özdemir İnşaat ben Şenol Özdemir

Beyaz: Şenol Özdemir 3 milyon dolar bağışlıyorsunuz doğru mu?

Şenol Özdemir: Evet, evet, evet doğrudur

Beyaz: Alnınızdan öpüyoruz

Yine alkış kopartıyor stüdyodaki herkes ünlüler, izleyiciler…

Beyaz: Harikasınız

Şenol Özdemir: Türk Milleti kötü günde bellidir yani sonuna kadar devam…

Beyaz: Ya iyi ki varsınız teşekkürler sağ olun kocaman bir alkış