Haydi rastgele!

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Fenerbahçe, bugün deplasmanda oynayacağı Porto maçıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. macerasına yelken açıyor.

17 Eylül 2008 03:00

Fenerbahçe, bugün deplasmanda oynayacağı Porto maçıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. macerasına yelken açıyor.

Fenerbahçe, bugün Portekiz'in Porto takımıyla oynayacağı Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçını yapacak.

Portekiz'in Porto takımı, bugün Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Fenerbahçe'yi Estadio do Dragoa Stadı'nda ağırlayacak. Karşılaşma 21:45'te başlayacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak. 




Fransız hakem Bertrand Layec yöneteceği karşılaşmaya Fenerbahçe'nin Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yasin, Roberto Carlos, Kazım, Josico, Maldonado (Uğur Boral), Emre, Alex, Guiza 11 ile çıkması bekleniyor.

Ev sahibi Porto'nun ise sahada Helton, Nuno, Benítez, Sapunaru, Lino, Rolando, Pedro Emanuel, Bruno Alves, Raul Meireles, Tomas Costa, Fernando, Lucho, Mariano Gonzalez, Cristian Rodriguez, Candeias, Lisandro, Farias ve Hulk 11 ile yer alması bekleniyor.

Başhakem Layec'in yardımcılıklarını vatandaşları David Benech ve Michael Annonier yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Herve Piccirillo olacak.

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