Van ve çevresinde sosyo-ekonomik nedenlerle okula gönderilmeyen, ancak son yıllarda yürütülen kampanyalarla okula kazandırılan doğulu kızlar, okul sıralarındaki yerlerini almaya başladı.



Milli Eğitim Müdürü Yahya Yıldız, yaptığı açıklamada, bölgede kız çocuklarının okula kazandırılması için ilk ciddi ve büyük çalışmanın ''Haydi Kızlar Okula'' kampanyası olduğunu anımsatarak, 2004 yılında Van'da başlatılan kampanyanın bir yıl olarak planlandığını, ancak güzel sonuçlar elde edilmesi nedeniyle halen devam ettiğini söyledi. Kampanyanın, eskisine oranla daha düşük yoğunlukta, ekiplerin alan taraması ve aileleri ziyaret etmesi çalışmalarıyla sürdürüldüğünü anlatan Yıldız, ''Bu kampanya kapsamında 29 bini kız olmak üzere toplam 43 bin çocuğumuz okulla tanıştırıldı'' dedi.



Kampanya sayesinde vatandaşın eğitimeolan ilgisinin arttığını, özellikle

kız çocuklarının okutulması bilincinin geliştiğini belirten Yıldız, ''Ev ziyaretlerini yapan ekiplerin büyük bölümünü kadın öğretmenlerden oluşturduk. Ailelerle görüşmede ve onları ikna etmede model oldular'' diye konuştu.



Taşımalı eğitim okullaşmayı artırdı



Yahya Yıldız, bu kampanyanın yanı sıra taşımalı eğitim merkezi sayısının artırılmasının da kız çocuklarının okullaşması oranına katkıda bulunduğunu ifade etti. Bölgede kış şartlarının ağır olduğunu, dolayısıyla köy yollarının da zaman zaman ulaşıma kapandığını vurgulayan Yıldız, bu nedenle geçmiş yıllarda sadece uzun mesafeler arasında taşımalı eğitim yapılabildiğini, öğrencilerin köylerden alınarak ilçe merkezindeki okullara getirildiğini kaydetti. Özellikle kız çocuklarının taşımalı araçlarla uzun mesafelere gidip gelmesinin aileler tarafından sıcak karşılanmadığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:



''Biz bunu da dikkate alarak, çocuklarımızın çok uzun mesafelere gidip gelmemeleri için birbirine yakın olan köylerde taşımalı eğitim merkezleri yaptık. Şu anda Van'ın muhtelif köylerinde 48 tane taşıma merkezimiz bulunmaktadır. Araçlar sadece yakın mesafeler arasında öğrenci taşımaya başladığı için vatandaşlar kız çocuklarını daha güvenli şekilde okula gönderme imkanına kavuştu. Bu durum, kız ve erkek çocuklarının okullaşmasında büyük etken oldu.'' Köylerde yaşayan ve okula kazandırılan kızların lise eğitimi alması için

Van merkez ile ilçelere pansiyon yapımına ağırlık verildiğini bildiren Yıldız,

son 5 yıl içinde, mevcut pansiyonlara 7 bin 388 yatak ilave edildiğini vurguladı.



Şu an bütün kız ve erkek pansiyonlarının dolu olduğunu ifade eden Yıldız, bütün ilçelerde kızlar ve erkekler için pansiyon yapılacağını, mevcut pansiyonların da kapasitesinin artırılacağını kaydetti.



Şartlı nakit sistemi



Yahya Yıldız, şartlı nakit transferi kapsamında, eğitim gören her kız çocuğu için 39, erkek çocuğu için ise 29 YTL'nin annelere ödendiğini anlatarak, para miktarının yüksek olmadığını ancak köy şartlarında yaşayan aileler açısından bunun önemli bir miktar olduğunu kaydetti.



Bu uygulamanın da kızların ve erkeklerin okullaşmasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Yıldız, ''bu paranın annenin hesabına yatırılması da ayrıca önem taşımaktadır'' dedi.



Yıldız, bütün bu kampanya ve çalışmalarla okula kazandırılan ancak yaşı ilerlediği için kendinden küçük yaş gruplarının bulunduğu sınıflarda eğitim görmek zorunda kalan kızların ve erkeklerin güçlük çektiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Bakanlığımızın başlattığı yeni uygulama kapsamında, ilköğretim çağındaki çocuk, okula kazandırıldıktan sonra hangi yaşta olursa olsun öncelikle bir uyum programına alınacak. Uyum programından sonra yaşıtları hangi sınıfta ise

o sınıfa kaydı yapılacak.''



''Kız çocuklarının okullaşmasında büyük mesafe alındı'' diyen Yıldız, artık köylerdeki ailelerin ana okulu bile istemeye başladığını, bunun da önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Yıldız, Van'da 5 yıl önceki okullaşma oranının yüzde 83 olduğunu ifade ederek, bu oranının 2008 yılında yüzde 97'ye ulaştığını, bunun da bölge halkının eğitime olan ilgisinin arttığının bir göstergesi olduğunu kaydetti

