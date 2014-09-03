Kuzey Ormanları Savunması, 5-6-7 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Belgrad Ormanı Kurtkemeri'nde bir kamp düzenleyecek.



'Haydi, elini ver: Son nefes kaynağımızı savunmaya, yine ormana gidelim!' diyen Kuzey Ormanları Savunması'nın açıklaması şöyle:

Bundan bir yıl önce, 7-8 Eylül tarihlerinde, “Gezi daha başlangıçtı, mücadelemiz Kuzey Ormanları’nda devam ediyor” diyerek, doğa kırımına dikkat çekmek, mücadelemizin geleceğini tartışmak ve kesim alanlarında doğrudan gözlemde bulunmak amacıyla, İstanbul Riva’daki ilk Kuzey Ormanları Savunması kampımızı düzenlemiştik.

İstanbul’un kuzeyinde 3. Köprü ile başlayan kıyım, aradan geçen bir yıl içinde, 3. Havalimanı ile daha da vahim boyutlara ulaştı. Sadece İstanbul değil, Istrancalardan Sapanca’ya tüm Marmara bölgesi insanı, doğası, su kaynakları ile mega-projeler çılgınlığının tehdidi altına girdi. Ormanlar yok edilirken, bölge ağır bir su kriziyle yüz yüze kalmaya başladı.

Şimdi yine 5-6-7 Eylül’de, Kuzey Ormanları’nda gümbür gümbür çalışan dozerlere karşı son nefes kaynağımızı savunmak; suyumuzu kurutanlara karşı, “orman yoksa su da yok” demek için ormana, kampa gidiyoruz. 3. Havalimanı ve 3. Köprü inşaat alanları yakınlarındaki Belgrad Ormanı-Kurtkemeri mevkiinde düzenleyeceğimiz kampımızda, İstanbul’dan ve Marmara bölgesinden gelen yaşam savunucularıyla buluşup, bölgede yaşanan büyük çevre kırımına dur diyecek bir mücadeleyi büyütmenin yollarını tartışacağız. Ormanları katledenlerin, suları kurutanların, kuşları öldürenlerin yalanlarına karşı atölyelerimizde, forumlarımızda hakikatin gücünü büyüteceğiz. Bilimi, sanatı, sporu ve eylemi, yaşamı ve geleceğimizi savunmak için birleştireceğiz!

Kampta konuyla yetişkin ve çocuk atölyeleri, panel ve Kuzey Ormanları Savunması forumu düzenlenecek; film gösterimleri ile konser yapılacak; 7 Eylül günü kamp yakınlarındaki kesim alanında bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Programımızın kesin ayrıntıları önümüzdeki günlerde basına ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Yayınlarınızda kampımıza yer vermeniz ve basın açıklamamıza katılmanız dileğiyle...

Kayıt için: http://etkinlik.kuzeyormanlari.org/ Kamp Tarihi: 5-6-7 Eylül 2014 Cuma-Cumartesi-Pazar, Yer: Şişli Vakfı Kurtkemeri Piknik Alanı)

Bilgi ve iletişim için: 0507 049 59 69- 0 537 572 14 44

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI

kuzeyormanlari.org

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https://www.facebook.com/KuzeyOrmanlariSavunmasi

twitter.com/kuzeyormanlari

5-7-8 Eylül Kuzey Ormanları Savunması kampı facebook etkinlik adresi: https://www.facebook.com/events/883084028388250/