Haydarpaşa’yı kapatmak tek çözüm mü?





Hülya Karabağlı T24/ ANKARA

Haydarpaşa Gar’ının 30 ay boyunca kapatılacak olması tepkileri beraberinde getirdi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Anadolu’dan gelenlerle günlük 15 bin kişinin mağdur olacağına dikkat çekiyor. Sendikanın İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Hasan Bektaş, “Mevcut güzergâh çift hat olup tek hat işletmeciliği ile bu yapılabilir” dedi.



Haydarpaşa Garı’nın sadece İstanbullu için değil Anadolu’nun hafızasından önemli bir yeri olduğunu anlatan Bektaş, “104 yıllık bir tarihi var. Toplumsal hafızanın buluştuğu yer. Türkiye’nin en ücra köşesinde bilinen yerdir Haydarpaşa Garı. Herkes bilir” dedi.



Dünyada, Haydarpaşa benzeri bir uygulamaya rastlanmadığına dikkat çeken Bektaş, “Avrupa ülkelerine baktığınızda, tarihi garlarının işlevini artırmak için çalışma yaparlar. Daha, aktif hale gelmeleri sağlanır. Ama, bizde tam tersi. Yolcusuz bir Haydarpaşa Garı düşünebilir mi” diye sordu.

“Gemi zarar verdi yine de kapanmadı”



Haydarpaşa Garı’nın Dünya Miras listesinde olduğunu anlatan Bektaş, tarihi garın birçok badire atlatmasına karşın kapanmadığını söyledi. “Bu yapılan önce tarihe saygısızlık. 19 Ağustos 1908’den beni gar olarak kullanılıyor. 1917 yılında ilk yangınını geçiriyor. 1977 yılında gemi yüzünden büyük hasar görüyor. Yine de Gar kapatılmıyor.

‘Hayat damarları koparılan’



Bektaş da, Haydarpaşa Garı’nın tren istasyonu olarak tekrar açılmayacağı kanaatini taşıyor. “Deniz kenarında hayat damarları koparılmış bir mekan haline getirirler.”



BTS’nin konuyla ilgili son açıklaması şöyle:



Haydarpaşa tren garı, kıyı alanı ve liman sahasının dolgu alanları ilavesiyle küresel sermaye gruplarına açılarak otel, alışveriş merkezi, otopark, kurvaziyer liman haline getirilmesi için yapılan projeler sessizce tamamlanmıştır.



Bu projelerin yürütücüleri ve destekçileri 2003 yılından bu yana yapılan yol bakım ve yenilemelerini bahane ederek trenleri seferden kaldırmakta ve halkın yoğun taleplerini hiçe saymaktadırlar.



Aradan 7 yıl geçmesine rağmen Toros Ekspresini, 4 yıl geçmesine rağmen Pamukkale Ekspresini ve birçok bölgesel treni tekrar sefere koymamakta üstüne üstlük garları, istasyonları, hatları (Eğirdir) kapatma planları yapmaktadırlar.



En son olarak da anayasa hükümleri ile güvence altına alınmış olan halkın ulaşım hakkı ve demiryolunda çalışan binlerce kadrolu personelin ve taşeron emekçinin (temizlik elemanı, güvenlikçi, gişe memuru) gelecek kaygısı düşünülmeden alınan kararlar sonucu Ankara-İstanbul arası hızlı tren işletmeciliği için demiryolunun rehabilitasyonu yapılacağı gerekçesiyle Köseköy-Gebze arası demiryolu ulaşıma kapatılmıştır.



TCDD Genel Müdürlüğünce Marmaray projesi gerekçe gösterilerek Gebze-Pendik, daha sonra ise Pendik-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolunun çok yakın zamanda uzun süreli olarak kapatılmasının planlandığı ifade edilmiştir.



Gerek Marmaray projesi ve gerekse YHT projesinin arkasında Haydarpaşa ve çevresinin demiryollarından arındırılması vardır. Bu düşünce 25 Kasım 2011 tarihindeki İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisinin Haydarpaşa ile ilgili aldığı kararda da açıkça görülmektedir.

Kapatma tek alternatif değildir



YHT bahane edilerek 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 10.00-15.00 saatleri arasında kapatılan Köseköy-Gebze hat güzergâhı 1 Şubat 2012 tarihinden sonra 30 ay süre ile tamamen kapatılacaktır. Günde karşılıklı olarak 24 adet Bölgesel ekspres ile ortalama 10 000, 20 adet ana hat ekspresi ile de ortalama 3 000 yolcu taşınmaktadır. Adapazarı -Haydarpaşa hattını kullanan yolcuları çok büyük bir kısmını öğrenci ve güzergâhta ki fabrikalarda çalışan işçiler oluşturmaktadır. Bu taşımacılıkla ilgili alternatif yetkililerce şu ana kadar kamuoyuna açıklanmamış olmasına rağmen birkaç minibüs firması kendi arsında organize olmuştur.



TCDD tarafından yolun kapatılmasının tek alternatif olarak sunulması doğru değildir çünkü mevcut güzergâh çift hat olup tek hat işletmeciliği ile bu yapılabilir. Bu yöntemle sadece çok az sure ve maliyet artabilir. Yolcu taşımcılığı için bu zahmete katlanmayan TCDD bölgedeki bazı büyük firmaların yükünü taşımak için Derince-Köseköy hattını inşaat süresince tek hattı açık tutacak.

Bu yol hızlı tren yolu değildir



İktidarın 2014 te İstanbul’a hızlı tren getireceğiz taahhüdü ile Ankara’dan Köseköy’e kadar ayrı bir güzergâhta ve 250 km/h ile gelen yol Köseköy’den İstanbul’a kadar geleceği güzergâh bu tarihe yetişmeyeceği hatta tam olarak ta projesi olmadığı için Köseköy-Pendik arası mevcut yolun kullanılma telaşı bundandır. Oysaki bu hatta ön görülen azami işletme hızı da 160 km/h olacağından tren Köseköy’den sonra hız açısından normal tren olacaktır.



Yukarda da açıkladığımız üzere Ankara-İstanbul YHT yolu Köseköy’den sonra’da ayrı bir hattan gelmelidir. Ülkemizin en yoğun yolcu kapasitesine sahip olan Köseköy-Haydarpaşa yol rehabilitasyon çalışmaları tek yol kapatılarak yapılmalıdır.



Bizler; Sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde Anayasa ile sahip olduğumuz ulaşım hakkımıza, TCDD’nin Kuruluş amacına yönelik hizmet vermesine, Endüstriyel ve kültürel mirasımız olan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarımıza sahip çıkmak için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi basına ve kamuoyuna duyururuz.