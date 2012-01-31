Haydarpaşa'dan son tren de kalktı

T24 - Haydarpaşa Garı’nda hızlı tren projesi kapsamında bugün son kez tren seferleri gerçekleştiriliyor.







İstanbul-Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren Projesi nedeniyle yapılacak çalışmalar kapsamında Haydarpaşa Tren Garı'nda bugün son seferler yapılıyor.



Boğaziçi Ekspresi, saat 14.00’te gardan son seferine çıktı. Güney Ekspresi 16.15, Anadolu Ekspresi 22.00, Yataklı Ankara Ekspresi 22.30, Fatih Ekspresi ise 23.30'da son kez yola çıkacak.



Çalışmalar nedeniyle İstanbul’a 2 yıl tren gelmeyecek. Haydarpaşa-Gebze arasında çalışan banliyö seferleri devam edecek.

Yolcular üzgün



Tren seferlerinin durdurulması, bu hattı kullanan yolcuları üzdü.



Tren yolculuğunu sevdiğini söyleyen Sadullah Keskin, "Haftada bir kez trene biniyorum. Trenle yolculuk yapmak çok rahat ve çok güvenli. Bundan sonra hızlı trene geçmek için bekleyeceğiz" dedi.



Artık otobüsle seyahat edeceğini belirten Kamil Alev de "Sürekli tercih ettiğim bir yoldu. Bundan sonra yolculuğumuzu tren yerine belediye otobüsleriyle yapacağız. Bizim için biraz zor olacak" diye konuştu.



Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Buğra Pınar ise haftasonları ailesinin yanına gitmek için treni kullandığını bundan sonra da servis araçlarıyla İstanbul'a gidip geleceğini ifade etti.

Alınacak tedbirler



Güzergaha paralel karayolunda acil durumlar hariç iki yıl süreyle rutin bakımlar kaldırıldı. Yolun sürekli açık tutulması kararlaştırılırken, toplu taşıma kapasitesi artırıldı.



Sanayicilerin mağdur olmaması için Tekirdağ ile İzmit Derince ve Bandırma arasında yük treni vagonları gemilerle taşınacak.



Avrupa'dan Ege bölgesine gidecek tren vagonları Tekirdağ'dan Bandırma'ya, Anadolu'nun iç kısımlarına gidecek olan trenler de Derince'ye gemilerle geçirilecek.



Eskiden Avrupa'dan gelen trenler Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçerken, bu hat iptal edilecek ve böylece trenlerin Avrupa'dan Asya'ya geçişi Tekirdağ'dan olacak.

122 yıllık hat yenilenecek



Marmaray ile yaklaşık zamanlı olarak ve birbiriyle entegre şekilde 2013 yılında tamamlanması hedeflenen Eskişehir-İstanbul kesimi; çift hatlı, elektrikli, sinyalli, en son yüksek hızlı tren teknolojisine göre yapılıyor.



YHT hat inşası çalışmaları kapsamında; 1890 yılında inşa edilen Köseköy-Gebze arasındaki mevcut hat, 122 yıl sonra yeniden yapılarak fiziki ve geometrik şartları Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğine uygun hale getirilecek; hat ihata alınacak, hat üzerinde hemzemin geçit bulunmayacak.



Hat üzerinde biri aç-kapa olmak üzere 9 tünel, 10 adet köprü, 122 adet menfez olmak üzere 141 adet sanat yapısı bulunacak. Bu yapılar gerektiğinde tadil edilerek standart hale getirilecek, 28 adet yeni menfez ve 1 adet alt geçit yapılacak. Yapım kapsamında yaklaşık 1 milyon 800 bin metreküp kazı ve 720 bin metreküp dolgu gerçekleştirilecek.



Diğer taraftan, Köseköy-Gebze kesimine paralel olarak kuzeyden yeni bir hat planlanıyor. Kuzey Marmara otoyolu üzerinde bulunan Üçüncü Boğaz Köprüsü ile bu yolun irtibatı sağlanacak.