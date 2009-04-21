Haydarpaşa'da uçurum dalışı

Dünyanın en heyecanlı ve tehlikeli sporlarından biri olan uçurum dalışını uluslararası bir müsabakaya dönüştüren "Red Bull Cliff Diving" organizasyonunun tanıtımı İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda yapıldı.



Toplam 8 ülkeyi kapsayacak dünya turunda, 8 Ağustos’ta Antalya Kaleiçi’nde 5. ayağı yapılacak organizasyonun tanıtımı için 9 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Kolombiyalı Orlando Doque, İstanbul’a geldi.



Doque, Antalya’da yarışacak olan Türk sporcu Erinç Kuzucu ile birlikte Haydarpaşa Limanı Gümrük Sahası’nda vinç tarafından 25 metreye yükseltilen konteyner üzerinden İstanbul Boğazı’nın serin sularına atladı.



Doque, ilk olarak 20 metre, daha sonra ise 25 metreden akrobatik hareketler yaparak suya atlarken, son atlayışını ise Erinç Kuzucu ile birlikte

yaptı.



DOQUE: "İSTANBUL BENİ ETKİLEDİ"



Kolombiyalı sporcu, atlayışlarının ardından Erinç Kuzucu ve Red Bull Türkiye Genel Müdürü Aykut Ferah ile birlikte teknede basın toplantısı düzenledi. Doque, İstanbul’dan çok etkilendiğini belirterek, "Ben küçük bir şehirde yaşıyorum, İstanbul ise çok büyük bir kent" dedi.



Bu sporun çok tehlikeli olduğunun belirtilip herhangi bir ölüm olayının yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine Kolombiyalı sporcu, "Şu ana kadar bir ölüm yaşanmadı. Bazı sakatlıklar oldu ama bu sporu çok profesyonel sporcular yaptığı için üzücü olaylar meydana gelmedi" diye konuştu. Doque, bugün birlikte atlayış yaptıkları Türk sporcu Erinç Kuzucu’nun çok iyi bir performans gösterdiğini kaydederek, "Erinç çok doğru bir yolda. Antalya’da da çok güzel şeyler başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Bugün biri tek, biri de Doque ile birlikte olmak üzere iki atlayış yapan Erinç Kuzucu ise bir dünya şampiyonu ile atlayış yapmanın kendisini heyecanlandırdığını ve onur verdiğini söyledi. Bu spora yeni başladığını anlatan Kuzucu, Antalya’da iyi bir sonuç elde etmeye çalışacağını sözlerine ekledi. Red Bull Türkiye Genel Müdürü Aykut Ferah da böyle bir organizasyonu Türkiye’de yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını anlattı.



12 SPORCU YARIŞACAK



Sporcuların çok yüksek noktalardan suya atlayarak 3 saniyede 90 kilometre hıza ulaştığı, kontrol, akrobasi ve tehlike sınırlarının zorlandığı "Red Bull Cliff Diving" organizasyonunda 12 sporcu yarışacak. 8 Mayıs’ta La Rochelle’da (Fransa) başlayacak olan seri, sonra sırayla 20

Haziran’da Rotterdam (Hollanda), 11 Temmuz’da Dubrovnik (Hırvatistan), 26 Temmuz’da Palignano a Mare (İtalya), 8 Ağustos’ta Antalya, 29 Ağustos’ta Hamburg (Almanya) ve 5 Eylül’de Sisikon (İsviçre) uğradıktan sonra 20 Eylül’de Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilecek finalle sona erecek.