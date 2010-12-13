-HAYDARPAŞA'DA MAHKEME KEŞFİ İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Haydarpaşa Garı binasının 3. katında izinsiz tadilat yapıldığı iddiasıyla 4 yıl önce açılan dava kapsamında, Kadıköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ve bilirkişi heyetince keşif yapıldı. Alınan bilgiye göre, Temmuz 2006 tarihinde Haydarpaşa Garı binasının 3. katında yapılan tadilat nedeniyle, TMMOB Mimarlar Odası ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikasınca (BTS) 4 yıl önce açılan ve Kadıköy 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında bugün bir heyet Haydarpaşa Garı'na gitti. Kadıköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı ve bilirkişiden oluşan heyet, gar binasının 3. katına çıkarak tadilata ilişkin incelemelerde bulundu. Heyet, şikayete konu olan orijinaline uygun yapılmadığı iddia edilen kapıları, tuvalet tamiratını ve koridor yenilemesini inceledi. Daha sonra yanan çatıya çıkarak incelemelerde bulunan heyet, gar binasından ayrıldı. Gar binasının 3. katında, Temmuz 2006'da yapılan tadilat için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmadığı iddiasıyla TMMOB Mimarlar Odası ve BTS tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve Kadıköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, TCDD'nin bazı yetkilileriyle müteahhit firma görevlileri hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten dava açılmıştı.