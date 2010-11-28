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HAYDARPAŞA TREN GARI'NA DENİZDEN MÜDAHALE BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

28 Kasım 2010 18:30

-HAYDARPAŞA TREN GARI'NA DENİZDEN MÜDAHALE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Haydarpaşa Tren Garı'ndaki yangına denizden de müdahale yapıldığını bildirdi. Öztürk, yaptığı açıklamada, çalışmaları takip ettiğini ancak yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz kendilerine bilgi gelmediğini ifade etti. Yangına denizden müdahalenin başladığını kaydeden Öztürk, şunları söyledi: ''Karadan gelen itfaiye yetersiz kalınca denizden müdahale başladı. Denizden de şu anda müdahale ediliyor. Çatı katından sonra dördüncü kat da yanmış durumda. Dördüncü kattaki yangın kontrol altına alınmış durumda zannediyorum. Hem denizde hem karada bütün trafik durduruldu. Şu anda yaralı ya da can kaybı konusunda net bir bilgi.'' -BÜTÜN İSTASYONLARA YARDIM ÇAĞRISI Yapılan telsiz anonslarında, trafiğin tamamen kilitlendiği ve itfaiye araçlarının olay yerine gidemediği belirtiliyor. Anonslarda, Anadolu yakasındaki bütün itfaiye gruplarının yangına müdahale için takım ve müfrezelerini çıkartmaları duyurusunda bulunuldu. Bu arada yangına havadan müdahale edilmesi için de girişimlerde bulunuluyor.

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