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HAYDARPAŞA RO-RO LİMANI'NDA 120 TİLKİ KÜRKÜ ELE GEÇTİ

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Haydarpaşa Ro-do Limanı'nda bir TIR'da yapılan aramada 10 çuval içinde 120 adet kaçak tilki kürkü ele geçirildi

26 Nisan 2018 22:33

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'na bağlı İstanbul Haydarpaşa Ro-do Limanı\'nda bir TIR\'da yapılan aramada 10 çuval içinde 120 adet kaçak tilki kürkü ele geçirildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında; Haydarpaşa Ro-Ro Limanı\'na gelen gemilerden indirilen TIR\'lar gümrük muhafaza ekipleri tarafından risk değerlendirmesine tabi tutuldu.  Ukrayna\'dan gelen bir gemiden indirilen ve transit yükü kereste olan TIR, Haydarpaşa Ro-Ro Limanı\'na inmesini müteakip gümrük muhafaza memurlarınca yapılan değerlendirme sonucunda x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama esnasında x-ray operatörlerince TIR\'ın çekici kısmında şüpheli yoğunluk farklı görülen noktalar işaretlenerek, araç aranmak üzere refakatle arama hangarına yönlendirildi. 
Gümrük muhafaza memurlarınca çekicide yapılan detaylı aramada çok sayıda çuvalın içerisinde 120 adet tilki kürkü olduğu ve bu eşyalara ilişkin araç şoförü tarafından herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşıldı. Yapılan ön görüşmede kürklerin kendisine ait olduğunu ifade eden sürücü M.G. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tilki kürklerine ise el konuldu.

Görüntü Dökümü
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Çuvalların TIR\'dan indirilmesi
Kürklerin çuvallardan çıkarılması
Kürklerden detaylar
Ele geçen kürkler toplu halde
Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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