'Haydarpaşa Port'a onay çıktı!

İstanbul'un tartışmalı projelerinden 'Haydarpaşa Port'a Belediye Meclisi'nden onay çıktı. Belediye Meclisi'nin raporunda, yeşil alanların korunacağı belirtiliyor.

Uzun süredir tartışılan 'Haydarpaşa Port' projesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Projenin hayata geçmesiyle Haydarpaşa Limanı ve gerisindeki alanın imar planında değişiklik olacak.

Kabul edilen komisyon raporunda, 'İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Tüneli Projesi'nin bir bölümünün Haydarpaşa Liman Sahası'nın içinde bulunduğu hatırlatıldı. Buna göre bölgedeki yapılaşmanın tünel kenarlarından 20 metre uzaklıkta olması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda, kıyı bölgesinde yer alan 'aktif yeşil alan'ın özelliğini koruyacağı da belirtildi.

Projeyle Haydarpaşa'nın bir önemli bir ticaret ve turizm merkezi olması hedefleniyor.

Mimarlar Odası ve bazı sivil toplum örgütleri, tarihi değerleri ve doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor.