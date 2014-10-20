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Sağlık

Haydarpaşa Numune’ye kaldırılan hastada ebola değil MERS virüsü çıktı

Hac dönüşü fenalaşan H.E. ebola şüphesiyle Haydarpaşa Numune ve Araştırma Hastanesi’nde karantinaya alınmıştı

20 Ekim 2014 17:00

Hac dönüşü fenalaşan 66 yaşındaki H.E., ebola şüphesiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisi hasta ve ziyaretçilere kapatıldı. Yapılan tetkiklerin ardından hastaya MERS (Corona) virüsü ön tanısı konuldu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre İstanbul'da, hac dönüşü yüksek ateş ve öksürük nedeniyle fenalaşan ve hastanede izole edilen 66 yaşındaki kadına MERS virüsü (corona virüsü) ön tanısı konuldu.

Edinilen bilgiye göre, cumartesi günü Suudi Arabistan'dan Türkiye'yedönen 66 yaşındaki H.E, yüksek ateş ve öksürük sebebiyle fenalaştı. Ambulansla sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.E, izole edilerek referans hastane Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından hastanın tetkikler yapıldı. Ebola virüsü taşımadığı kesinleşen hastaya, MERS virüsü ön tanısı konuldu.

Bu arada kısa süre hasta ve ziyaretçilere kapatılan acil servis de yeniden hizmet vermeye başladı.

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