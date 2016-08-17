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Haydarpaşa hızlı tren için gar olacak

Özelleştirme İdaresi yetkilileri bölgenin özelleştirme kapsamında olmadığını belirtti

17 Ağustos 2016 14:14

Özelleştirme İdaresi’nin Haydarpaşa Garı ve liman sahası hakkında belediyeden bilgi talep etmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Planlamaya göre, gar binası hızlı tren ve bölgesel trenler için kullanılacak. 

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Haydarpaşa gar sahası hakkında Kadıköy Belediyesi’nden bilgi talep etmesi, özelleştirme tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

Bin dönümlük Haydarpaşa bölgesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katılımı ile yürütülen Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmasında son aşamaya gelindi. Buna göre, gar alanı yine gar olarak kullanılacak.

Bina, TCDD’nin hızlı tren ile bölgesel tren hizmeti için kullanılmaya devam edecek. Geçmişte yük limanı olarak kullanılan liman bölgesinin ise kruvaziyer ve yat limanı olarak İstanbul’a hizmet vermesi planlanıyor. Gar ve limanın arkasında bulunan sahanın ise hangi amaçla kullanılacağı henüz netleşmedi.

Özelleştirme İdaresi yetkilileri bölgenin özelleştirme kapsamında olmadığını belirterek, proje öncesi değerlendirme çalışmaları kapsamında, bu tür sahalara ilişkin imar planı ve parsel bilgilerinin güncellendiğini kaydetti. 

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Haydarpaşa GarıTCDD

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