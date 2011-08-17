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Ekonomi

Haydarpaşa güçlendirilecek ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 14:04

-Haydarpaşa güçlendirilecek ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Limanı idari binasının güçlendirilmesi işini yaptırmak üzere ihale açtı. İhale, 7 Eylül 2011 tarihinde saat 15.00'te Haydarpaşa Liman İşletmesinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. İşin süresi yer tesliminden itibaren 120 gün olarak belirlendi. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye, yerli istekliler katılabilecek. Firmalar ihaleye ait şartnameyi bedeli karşılığı, Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları İhale Komisyonu Bürosundan temin edebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü ihale saatine kadar Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları İhale Komisyonu Bürosuna verilecek. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

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