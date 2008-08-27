Haydarpaşa artık imara açık

İstanbul'a göçün simgesi olan tarihi Haydarpaşa Garı'nın sit alanı özelliği hükümetin çıkardığı Torba Yasası ile ortadan kaldırıldı. Şimdi 110 hektarlık bölgede 'Dünya Ticaret Merkezi ve Kruvaziyer Limanı' adı altında otel, yat limanı, marina, rezidans ve alışveriş merkezi' yapılması öngörülüyor.



Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Özelleştirme İdaresi, TCDD, Devlet Hava, Liman ve Meydanları İşletmesi (DHLİ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eliyle 2003'ten bu yana adım adım ilerletilen Haydarpaşa Garı tasviye çalışmalarının önündeki son engeller de Torba Yasası ile ortadan kaldırıldı.

Yeni yasa düzenlemesiyle sit alanı özelliği ortadan kaldırılan Haydarpaşa ve çevresini kapsayan 110 hektarlık alan üzerinde Dünya Ticaret Merkezi ve Kruvaziyer Limanı adı altında otel, yat limanı, marina, rezidans ve alışveriş merkezi yapılması öngörülüyor.

TBMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Eyüp Muhcu, Haydarpaşa'da 5 milyon metrekareye yakın bir beton alan oluşturulacağını belirterek, Marmaray'ın Haydarpaşa'nın tren garı olarak fonksiyonunu yitirmesine engel olmaması gerektiğini söyledi. Muhcu, "Bugün Haydarpaşa'nın fonksiyonunu sürdürmemesi için bir neden yok. Tek neden, Dünya Ticaret Merkezi adı altındaki bir rant projesidir" dedi.