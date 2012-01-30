Haydarpaşa 1 Şubat'tan itibaren kapanıyor!

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Ankara-İstanbul arasını 3 saate indirecek Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Köseköy-Gebze kesiminin yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İstanbul hattı 1 Şubat'tan itibaren 24 ay süreyle kapatılıyor.Bu hatta, coğrafi şartlar, şehirleşme, istimlak zorlukları gibi nedenlerle yeni bir alternatif tren yolu yapılamıyor. Bu nedenle yeni hattın, mevcut hat üzerine yapılması gerekiyor. Hatta yapılan çalışmayla tren trafiğini aynı anda sürdürmek, gerek hattın zamanında bitirilmesi, gerekse güvenlik açısından mümkün olmuyor. Bu da İstanbul'a 2 yıl süreyle tren gitmeyeceği anlamına geliyor.Söz konusu süre zarfında, tüm seferler duracağı için İstanbul'un sembol mekanlarından olan tarihi Haydarpaşa Tren Garı da 2 yıllık bir dinlenme dönemine girecek. Bu süre içerisinde tarihi gar baştan aşağı restore edilecek.VAGONLAR TEKİRDAĞ'DAN GEMİLERLE TAŞINACAKUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, vatandaşlar ile sanayici ve nakliyecilerin mağdur olmaması için bir dizi tedbir aldı.Buna göre, bu süre içerisinde, güzergaha paralel karayolunda acil durumlar hariç iki yıl süreyle rutin bakımlar kaldırıldı ve yolun sürekli açık tutulması kararlaştırıldı. Belediyelerin bölgeye yönelik toplu taşıma kapasiteleri artırıldı.Öte yandan sanayicilerin mağdur olmaması için Tekirdağ ile İzmit Derince ve Bandırma arasında yük treni vagonları gemilerle taşınacak. Avrupa'dan Ege bölgesine gidecek tren vagonları Tekirdağ'dan Bandırma'ya, Anadolu'nun iç kısımlarına gidecek olan trenler de Derince'ye gemilerle geçirilecek.Eskiden Avrupa'dan gelen trenler Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçerken, bu hat iptal edilecek ve böylece trenlerin Avrupa'dan Asya'ya geçişi Tekirdağ'dan olacak.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Başkanlığında, yerel yönetimler ve valilikler arasında 2 yıl süreyle koordinenin sürekliliğini sağlamak, hattın kapalı kaldığı sürede vatandaşların rahat ulaşımı için gerekli çalışmalar yapmak üzere bir komite kuruldu.122 YILLIK HAT YHT'YE UYGUN HALE GELECEKMarmaray ile yaklaşık zamanlı olarak ve birbiriyle entegre şekilde 2013 yılında tamamlanması hedeflenen Eskişehir-İstanbul kesimi, çift hatlı, elektrikli, sinyalli, en son yüksek hızlı tren teknolojisine göre yapılıyor.YHT hat inşası çalışmaları kapsamında; 1890 yılında inşa edilen Köseköy-Gebze arasındaki mevcut hat, 122 yıl sonra yeniden yapılarak fiziki ve geometrik şartları Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğine uygun hale getirilecek; hat ihata alınacak, hat üzerinde hemzemin geçit bulunmayacak.Hat üzerinde biri aç kapa olmak üzere 9 tünel, 10 adet köprü, 122 adet menfez olmak üzere 141 adet sanat yapısı bulunacak. Bu yapılar gerektiğinde tadil edilerek standart hale getirilecek, 28 adet yeni menfez ve 1 adet alt geçit yapılacak. Yapım kapsamında yaklaşık 1 milyon 800 bin metreküp kazı ve 720 bin metreküp dolgu gerçekleştirilecek.Diğer taraftan, Köseköy-Gebze kesimine paralel olarak kuzeyden yeni bir hat planlanıyor. Kuzey Marmara otoyolu üzerinde bulunan Üçüncü Boğaz Köprüsü ile bu yolun irtibatı sağlanacak.