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Haydar Dümen zorla duruşmaya getirilecek İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2011 17:48

-Haydar Dümen zorla duruşmaya getirilecek İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - ''İnsan üzerinden deney yapmak'' suçundan yargılanan Haydar Dümen'in, duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. İstanbul 13. Asliye Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Haydar Dümen gelmedi. Duruşmada Haydar Dümen'in avukatı Ebru İncedere hazır bulundu. Duruşmada söz alan Dümen'in avukat Ebru İncedere, müvekkilinin sağlık problemleri olduğundan duruşmaya gelemediğini ifade ederek, ''ancak elimizde mazeretini bildirir herhangi bir rapor yoktur'' dedi. Hakim Mustafa Yener Ulak, gelmeyen sanık Haydar Dümen'in bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. -İddianameden- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart 2010'da özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda Haydar Dümen'in vajinismus hastalığına 40 dakikalık teknik bir seansla kesin olarak çözüme kavuşturduğunu söylediği ve Dümen'in bunu internet ve televizyon gibi çeşitli yollarla duyurduğu belirtiliyor. İddianamede, Haydar Dümen'in yapmış olduğu bu tedavi yöntemlerinin bilimsel olup olmadığının kanıtlanmadığı ve sanığın bu yöntemleri hastalara uyguladığı belirtilerek, Haydar Dümen'in, ''insan üzerinden deney yapmak'' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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