Haydar Dümen'den erkeklere 'porno' uyarısı: Gözünüzü doyurur ama mutluluğu sadece bakarak elde edemezsiniz

Posta yazarı Dr. Haydar Dümen, bugünkü köşesinde erkekleri porno konusunda uyardı. “Seyrettiğiniz film gözünüzü doyurur. Ama mutluluğu sadece bakarak elde edemezsiniz” diyen Dümen, “Eşinizin kalbini kırmayın ki mutluluk gönülden olsun” önerisinde bulundu.

Dümen, bir okurunun, “Porno filmlere bayılıyorum. Film seyretmeden deniyorum, yapamıyorum. Eşim bu konudan çok rahatsız. Ne yapmalıyım?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Okurum, salgın halinde Türkiye’ye yayılan, bir tür seyircilik, fantezi, her neyse erkekler üzerinde tahrik edici, performans arttırıcı ama daha çok kandırıcı, cinselliğin romantizmin katledici bir tutkuya bağımlı kalmışsın. Kadınların yarısı bu fanteziden hiç hoşlanmıyor.

Çünkü duygudan yoksun ve eylemleri iğrenç buluyorlar, eşlerine de ihanet gibi sayıyorlar. Diyelim ki geldin 60 yaşına. O akşam da niyet düştü aklına. “Hanım hazırla bakalım şu filmi” mi diyeceksin? Eğer bu yola devam edersen pornosuz iş yapamaz duruma gelirsin, bunu da bilesin.

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