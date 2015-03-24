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Dünya
Deutsche Welle

'Hayatta kalan yok'

Fransa’nın güneyinde düşen Germanwings’e ait Airbus yolcu uçağından hayatta kalan olmadığı açıklandı. Uçakta Türklerin de bulunduğu sanılıyor.

24 Mart 2015 19:34


Fransa Alpleri'nde düşen Alman Germanwings şirketine ait Airbus A320 yolcu uçağından hayatta kalan olmadığı bildirildi. Fransa Başbakanı Manuel Valls, enkazın bulunduğu bölgeye bir helikopterin iniş yapmayı başardığını belirterek, “Maalesef hayatta kalan olmadığı saptandı" açıklaması yaptı.

Fransa Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Alain Vidalies de Le Figaro gazetesine verdiği demeçte kazadan kurtulan hiç kimsenin olmadığını bildirdi.

Başbakan Manuel Valls, uçağın düşme nedeniyle ilgili hiçbir varsayımın göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

İçinde 144 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere 150 kişinin bulunduğu uçakta Germanwings verilerine göre 67 Alman bulunuyordu. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande uçakta tahminen Türk ve İspanyolların da bulunduğunu açıklamıştı.

Jandarma yetkilileri, dağlık bölgeye helikopterlerin iniş yapamadığını, bu nedenle halat atma yöntemine başvurulacağını açıkladı. Marseille Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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