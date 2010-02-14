Hayatında gördüğü en korkunç sahneler ödül getirdi

T24- Bu kareyi çeken fotoğrafçı Dünya Basın Fotoğrafları yarışmasında ödül kazandı. Fotoğrafçı, bir insanın taşlanarak öldürüldüğü anı anlattı.

















Somalili Muhammed Abukar İbrahim zina yaptığı gerekçesiyle Aralık ayında taşlanarak öldürülmüştü. Somali'de kontrol altına aldıkları bölgede şeriat kuralları uygulayan Hizbul Islam, 48 yaşındaki adamı taşlayarak öldürmeden önce koltuk altına kadar toprağa gömüşlerdi. Ülkenin başkenti Mogadişu’nun güneybatısında bulunan Afgoye’de meydana gelen olayda zina ettiği iddia edilen kadın ise evli olmadığı için taşlanmamış bunun yerine 100 kırbaç ile cezalandırılmıştı.















Hizbul Islam Içinde cezaya karşı çıkanlar da oldu



Cezaların açıklanmasından sonra Hizbul Islam grubu içerisinde infazların ertelenmesini isteyen bir grup çıktı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan çatışmalarda 3 militan ölürken beşi ise yaralanmıştı. Cezanın uygulanmasına karsı çıkan gruplar geri çekilmek zorunda kalınca da Abukar İbrahim taşlanarak öldürülmüştü.



Bu fotoğraflar ilk defa yayımlandığında dünyada şok etkisi meydana getirmişti. Bu kareleri çeken Somalili fotoğrafçı Farah Abdi Warsameh Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Dünya Basın Fotoğrafları yarışmasında ödül aldı. "Genel haberler" kategorisinde ikincilik ödülü alan Warsameh, fotoğrafı nasıl çektiğini de Alman Bild Gazetesi'ne anlattı.



Olay günü "Hizb Al-İslam" tarafından çağrıldığını söyleyen Warsameh, "Niçin çağrıldığımı bilmiyordum. Beni bir etkinliğe davet ettiler. Ancak olay yerine vardığımda hayatımın en korkunç sahnelerinden biriyle karşılaştım. Daha önce silah ve bıçak kullanılarak gerçekleştirilen idamlar izlemiştim ama bir insanın taşlanarak öldürülmesine ilk kez şahit oluyordum" dedi.